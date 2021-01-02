能源轉型白皮書去年底終於上路，為了讓民眾了解轉型成果，經濟部能源局將白皮書內容擬成10項指標，包括降低核能依賴、再生能源發展等，將在本月以實體與網路雙路徑向民眾宣達。1月會在北中南鬧區推出「一日能源轉型指標快閃小舖」活動，網路上，則祭出 iPhone 12、AirPods等3C商品，讓回答問卷民眾抽。

我國首部由政府與民間共同協作的能源轉型白皮書，在2018年4月就完成初稿，行政院卻直到2020年11月18日才核定，時程上拖延許久。

為了因應白皮書上路，加強社會大眾瞭解政府推動能源轉型成果，經濟部與相關部會從白皮書中，擬出10項能源轉型成效關鍵指標，包括：降低能源進口率、提升供電充裕比率、增進節能成效、促進再生能源發展、促進綠色經濟、降低電力排放係數、降低整體電力系統空污排放、增加綠色運具、降低核能依賴及提升民眾能源認知等。要從今年1月，透過網路與實體通路推廣。

實體部分，能源局規劃兩種對話模式，一為首次參與或平時較少接觸能源議題的民眾，本月17、23、30日，在台中勤美綠園道、台北南港citylink 、高雄台鐵新左營站，3處熱門人潮處推出「一日能源轉型指標快閃小舖」，設置攤位採取輕鬆有趣方式解說指標，並請民眾直接表達對指標的有感程度。

二為過往已有參與較多能源轉型活動的民眾，則與社區大學合作辦理「能源轉型指標工作坊」，讓社大學員、長期關心能源轉型的NGO團體，共同對話討論。

網路部分，民眾只要在1月31日前，上「能源轉型白皮書」網站回答定能源轉型指標問卷，21題完成至少11題必選題，就有獎品可抽。包括iPhone 12一名、AirPods兩名、全家100元禮券三十名。

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能源轉型關鍵指標專屬網頁：https：／／energywhitepaper.tw／transitionindex.html

(中時 )