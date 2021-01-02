民進黨政府開放萊豬進口，外界推測台灣預期可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定）。但最新消息傳出，美國商務部對台灣輪胎相關產品，課徵反傾銷稅率為52.42％至98.44％重稅。「比特王」粉專認為，萊豬真的白進了。

臉書粉專「比特王」貼文表示，美國商務部6月宣布針對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開雙反（反傾銷、反補貼）調查，結果出爐，台灣稅率得冠軍！正新稅率為52.42%最低、南港稅率98.44%最高、建大、華豐及泰豐等3家稅率都是88.82%。

比特王指出，萊豬真的白進了「美國爸爸」送給台灣人的新年禮物，台灣輪胎反傾銷稅最高，不是說台美關係最好的時候？

網友認為，「把台灣當提款機就對了吧。」、「我川威武押錯寶，拜登阿公要放大絕了。」、「感覺進萊豬越來越像是後謝了。」、「民進黨政府只是製造假象，讓國人以為台美、台日關係很好，事實上是被人予取予求。」、「萊豬吃好吃滿，該給的錢也不能少。」、「拿一套新西裝，換回一條破內褲。」、「所以蔡英文開始對大陸放軟啦，想溝通啦。」

萊豬真的白進了 美國商務部6月宣布針對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開雙反（反傾銷、反補貼）調查 結果出爐 台灣稅率得冠軍喔！ 正新（2105）稅率為52%最低 南港（2101）稅率98%最高 其他廠商稅率則都是88% 新聞連結 👇👇👇👇 https://reurl.cc/2gx0q6 由比特王發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)