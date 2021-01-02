26歲香港女星江嘉敏17歲時就主演電影，2017年開始加入香港無線台拍電視劇，她的外型清純可人，很有觀眾眼緣，馬上就成為當地「Google年度熱爆搜尋榜女娛樂名人第一名」；雖然江嘉敏一直有戲劇演出的機會，元旦當天卻自曝銀行帳戶被鎖，還得靠朋友養，真相曝光之後才讓粉絲鬆了一口氣。

元旦當天，江嘉敏不像其他明星曬出新希望，而是分享自己發生糗翻天的蠢事，她在2021年第一天忘記銀行帳號密碼，沒想到帳戶當場遭鎖住，害她超傻眼；悲劇的是，在元旦假期銀行休息，她等於沒辦法到銀行解開帳戶領錢，後來她也說自己為此生氣了5分鐘。

不過，這件蠢事也讓江嘉敏感受到「有朋友真好」，因為許多好友都主動表示願意幫助她，「養她幾天」，她開心地說，「很有愛的2021呢！我知道2021年要考驗我的肯定是耐性，還有學習放下，不要太執著」。

江嘉敏踏入演藝圈前曾是一名兼職鋼琴老師，她從6歲開始學習鋼琴，12歲就已經是演奏級的水準，還有特地學二胡、打鼓，自學吉他、唱歌和跳舞，多才多藝，也讓她成為擁有真實力的藝人。

(中時新聞網)