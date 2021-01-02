元旦起開放萊豬進口，行政院秘書長李孟諺今（2）日表示，過去對於進口豬肉查驗，是採抽查方式，新制度把關則是改為逐批查驗，4日起的每個上班日，政府會每天發布資訊看板，公布台灣豬當天屠宰量、各國進口豬數量，及檢驗結果是否含有萊劑。

行政院長蘇貞昌4日將到海關視察豬肉進口逐批查驗的情況，因應開放萊豬進口新制，儘管元月初期尚未有美國萊豬可進口，行政院仍將做開放萊豬進口後的相關把關措施及準備工作。

蘇貞昌去年宣示因應進口豬肉的管理措施，包括落實清楚標示、逐批查驗，政院昨天進一步宣示，雖然進口商已經說不會進口萊豬，也會自主標示有沒有萊劑，政府仍然會要求進口肉商出貨時，連同產地貼紙一起出到通路，確保從量販店到小攤車，都方便落實自主標示豬肉產地國，讓人民安心、方便選擇。

有關逐批查驗，蘇貞昌已決定在4日連假過後第一個上班日，當天上午到新北市八里區的台北港，視察海關進口豬肉查驗作業，並到台北港行政大樓聽取簡報室，以了解查驗人力與相關設備是否都已做好充分準備。

李孟諺表示，未來無論是由哪個國家進口的豬肉，都要逐批查驗，萊劑是否超標。

(工商 )