民進黨立院黨團規劃最快立法院在11日起召開臨時會，處理中央政府總預算、前瞻第3期特別預算及國營事業三大預算，行政院官員今（2）日表示，希望臨時會順利三讀通過三大預算案，目前並未商請民進黨團增列其他法案在臨時會過關。

官員指出，行政院在立法院要通過的重要法案，包括政院打打炒房的「平均地權條例」、「地政士法」及「不動產經紀業管理條例」部分條文修正草案等實價登錄2.0三法，將門牌、地號完整揭露、預售屋全面納管並須即時申報等，已在去年底會期結束前完成三讀程序，政院盼通過的重要法案，該通過的都通過了！

官員說，目前除了三大預算案，並未規劃其他法案要在臨時會過關。

目前民進黨團規劃臨時會大約三周時間內，處理110年度中央政府總預算案、國營事業預算案以及行政院的前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案。

明年度中央政府總預算案，歲入編列2兆450億元，較109年度減少2.9％；歲出編列2兆1,615億元，比109年度成長4％。至於國營事業預算案，往年都有拖延到隔年度新會期才審議的情形，民進黨團則要求在這次臨時會處理。

立法院財政等七個委員會聯席會議去年12月28日審查歲出規模2,300億元的前瞻計畫第3期特別預算案；經朝野立委討論，合計通過減列5,275萬元，政院官員表示，以規模達2,300億元的特別預算，這個減列幅度尚可接受，整體而言，三大預算案的爭議不大。

(工商 )