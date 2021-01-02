美股2020年強勢封關，但2021年開年首周，美股就面臨喬治亞州參議員決選的大挑戰，選舉結果攸關參議院控制權誰屬。若共和黨保住參院多數優勢，即將上任的拜登政府推動加稅等激進政策不易，料讓華爾街鬆一口氣。

喬治亞州5日（周二）舉行2席參議員決選投票，只要共和黨贏得其中1席，就能維持在參院的些微多數優勢。若是民主黨2席全拿，等於與共和黨各占50席，而民主黨籍副總統賀錦麗握有表決關鍵票。

喬治亞州選民對此次決選反應頗為熱烈，據佛州大學附屬的「美國選舉計畫」（U.S. Elections Project）統計，逾300萬人提前投票，占該州已登記選名的38.8％創新紀錄。

喬治亞州2名現任共和黨參議員，普遍被看好至少有1位連任，甚或2名都能保住席位。但2位民主黨挑戰者的民調緊追不放，不排除會超車取而代之。

投行Raymond James華府政策分析師米爾斯（Ed Mills）表示：「喬治亞州決選對拜登總統未來2年執政至關重要，那將決定什麼上得了法案議程，誰的人事案能獲美國參院認可。」

華爾街分析師指出，喬州現任參議員保住席次的話，可望激發壓抑後反彈（relief rally）。但隨民主黨勝出而來的不確定性，恐怕會引爆賣壓，投資人擔心全面執政的民主黨將加稅，或有其他衝擊股市的政策措施。

根據RBC資本市場的投資人調查，88％看好共和黨繼續掌控參議院，大多數回應這樣的結果對股市有利。

RBC調查另顯示，四分之三投資人對疫苗分配表示樂觀，80％預期今年年底前，絕大多數人都已接種疫苗。 除政治議題外，幾個本周發布的重要指標也是市場關注焦點，包括5日出爐的ISM製造業指數、8日（周五）的12月非農就業報告。另外連同副主席克拉瑞達（Richard Clarida）在內的多位聯準會（Fed）官員，也將於本周五發表演說。

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