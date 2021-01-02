南投一名徐姓男子，在未經主管機關同意之下，擅自於國有林區土地進行墾殖，自民國73年起，先種植了檳榔樹，隔了幾年後，又擴大範圍種植馬拉巴栗及楠木類，接著又改種植檸檬樹，占用國有地數十年，總計墾殖面積達0.4912公頃（約1485坪），最終還是東窗事發，近日南投地院最新判決出爐。

根據判決書指出，徐男占用國有土地長達36年，直到日前非法墾伐一事曝光後，他被依違反水土保持法送辦，而徐男在開庭時，起初還辯稱自己沒有占用的意思，後來才改口表示，他沒有地上權，也沒有租賃契約，不否認土地是國家所有，由這些話語可知，徐男明明知道自己是違法，但還是擅自於土地上方開墾。

南投地院法官審理認為，徐男擅自在國有土地上種植檳榔樹、果樹等作物，雖然未導致生態水土流失，但仍有造成危害的可能，再加上他墾殖的時間長，範圍也不小，該行為實在不應該，不過考量到徐男沒有前科，素行尚佳，審結依非法墾殖致水土流失未遂罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)