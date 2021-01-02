現代男性受色情片影響，常認為性愛時間撐得越久，越能展現出男性雄風，甚至有人迷信偏方修練「帝王功」，導致嚴重後果。泌尿科醫師歸家豪近日在節目上透露，一名50多歲的男子因下體疼痛到診間求診，褲子一脫驚見他的生殖器布滿一節節瘀青，一問之下才得知患者飽受不舉所苦，竟用「吊磚頭」方式企圖重振雄風。

歸家豪日前在《醫師好辣》節目中分享收治個案，指該名男子主述陰莖疼痛，脫褲檢查後發現對方的生殖器上竟出現「螺旋狀瘀青」，一節一節的青紫色看上去有如台灣毒蛇雨傘節，讓他當場看傻眼；經醫師追問，患者才緩緩吐出原因，原來他飽受性功能障礙所苦，聽友人說修練「帝王神功」有助重振雄風，便姑且一試。

歸家豪在節目中分享收治個案。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道）

由於友人從未親身嘗試，男患者也不知道具體做法，於是便按照坊間傳聞依樣畫葫蘆，買了1條童軍繩和磚頭後，便將繩子繫上重物再綁在陰莖上，接著站上椅子企圖舉起磚頭，結果繩子根本纏不住，很快就開始慢慢往下滑，最後整個掉落在地，誰知他還不信邪，隔天又繼續嘗試，才會導致陰莖出現大片瘀青。

歸家豪表示，所幸男子及時就醫，最後靠著冰敷及化瘀藥物幫助，經過一週的治療便成功讓瘀傷消去；醫師提醒，部分老祖宗傳下的智慧確實有其道理，然而有些偏方卻毫無科學根據，加上現代醫學發達，已經有很多方法能改善勃起功能障礙，因此有類似困惱的朋友應就醫求助，切勿迷信偏方亂搞，以免造成難以挽回的後果。

(中時新聞網)