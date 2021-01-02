張姓男為了報復，經營夾娃娃店老闆，尋求債務人，再找戴和莊姓友人，組成強盜集團，持凶器綁老闆娘雙手，恐嚇勒索3萬元，法院分別判處有期徒刑7年10個月到9年2個月。（本報資料照片／吳敏菁彰化傳真）

張姓男為了報復，經營夾娃娃店老闆，尋求債務人，再找戴和莊姓友人，組成強盜集團，持凶器綁老闆娘雙手，恐嚇勒索3萬元，最後落網，彰化地方法院依共同涉犯攜帶兇器強盜罪和共同竊盜罪，分別判處有期徒刑7年10個月到9年2個月。

這起強盜勒索案，像電影般無俚頭，判決書指出，張姓男子和夾娃娃機店老闆發生有糾紛，找上欠錢還不起的張姓債務人出頭來進行勒索，給教訓，又找戴姓友人幫忙買1把改造手槍、1個彈匣和14發子彈，交給張姓債務人去執行勒索任務，還怕張單獨辦不了事，又找了莊姓友人協同作案。

張姓債務人因欠錢還不起，聽從張姓指揮，張姓男子開車載他去觀察附近的地形，並事先謀畫，戴姓男子又配合拿萬用鑰匙，先偷一輛機車，提供作案工具，張姓債務人就騎著贜車，載著莊姓友人，跟著張姓男子到達夾娃娃機店附近，張姓男子開車先離開。由張姓債務人和莊姓友人執行要錢任務。

張姓債務人假裝要玩夾娃娃機，向老闆娘換零錢，趁機跟到後面房間，接著就拿出手槍，威脅「我在跑路，先拿出5萬元來，以後我找機會還…。」一面說，就拉下槍機，還掉下1顆子彈。

老闆娘嚇得腿軟，莊男綁住老闆娘雙手，隨後張姓老闆看見也嚇壞了，拿出3萬元，莊姓男子和莊男得手後，再共乘機車到附近巷子，張男這時候開車來應應，張男拿走1萬5000元，其餘1萬5000元由張姓債務人和莊男平分。

案子後來被偵破，法官審酌4人在落網，互推責任，還謊稱不知手槍來源，調查後，張姓男子和娃娃機老闆並沒有深仇大恨，只因為嫌隙不爽，想要報復，就謀畫者起槍恐嚇勒索

，法院判決張姓男子和張姓債務人，都是9年2個月有期徒刑，莊男8年4個月有期徒刑，戴男被判7年10個月有期徒刑。

(中時 )