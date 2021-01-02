民進黨政府今年開放了萊豬進口，全豬包含內臟，還有30個月齡以上的萊牛萊豬。YouTuber前往傳統市場街訪民調時，問了一句「台灣豬標章」是自行下載的嗎？沒想到，一秒就惹來豬肉販無預警暴怒，強調我們就是賣新鮮的，就是台灣豬。

YouTuber「Bit King比特王出任務」小編前往傳統市場街訪，看到豬肉攤招牌上貼有「台灣豬標章」，小編問是自行下載的嗎？未料，一秒就惹怒豬肉販，豬肉販火大表示，「挖勒自行下載？我固尬哩...」豬肉販疑似看到攝影機，才突然熄火，態度轉為緩和說，這不是自行下載，是政府發的啦！管理室針對在這裡營業、有牌照的賣台灣豬的每一攤，都會發。

小編再問該位豬肉販，這次萊豬開放，對生意有影響嗎？豬肉販怒說，沒有關係，明年不做了，「跟我沒關係」。我們就是賣新鮮的，毋庸置疑，就是台灣豬。

另一位女豬肉販也表示，大家都買回去囤貨了，說不要吃豬肉了啊。接著不滿說，他們那個頭殼壞了，台灣豬好的賣給日本，自己才吃進口的，頭殼壞了。人家日本好的都留國內，台灣都把好的賣出去，再進那個毒的豬進來吃，「吼！真的是..」。

(中時新聞網)