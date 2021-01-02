越南2日通報新增8例境外移入的新冠肺炎確診病例，8例全是越南人。值得注意的是，其中1例來自台灣。

越南國家新冠肺炎疫情防控指導委員會治療小組指出，1日至2日新增8例都是越南人，為1475例至1482例；分別從台灣、德國、法國、馬來西亞等地搭機入境，檢測陽性後均送醫接受治療。

這名來自台灣的病患是在去年12月30日從台灣搭機抵達越南。越南通訊社報導稱，這名自台灣入境的患者為34歲女性，1日的檢測結果呈陽性反應，隨即接受隔離治療。

另據《越南新聞報》2日報導，越南發現1例英國報告的變種新冠病毒感染病例，為1名之前從英國入境的越南公民。這名女性於去年12月22日乘飛機由英國飛抵越南，落地後和機上其他旅客一起接受隔離，隨後確診感染新冠。基因測序顯示，這名感染者感染的新冠病毒與近期英國報告的變種新冠病毒一致。越南累計確診新冠病例1482例，累計死亡35例，累計治愈1337例。

(中時 )