羅智強的市議員席次擬交棒助理楊植斗，世代傳承。（楊植斗提供）

藍恭唯曾兼差平面模特兒。（藍恭唯提供）

李有宜（中）曾是羅致政（左 ）助理。（李有宜提供）

國民黨青年意識抬頭，青年部發動「參政七號角」，更激發年輕幕僚決定參選民代。包括田方倫、朱立倫發言人淩濤等多位前青年團總團長，及連勝文發言人錢震宇、智庫副執行長黃心華、羅智強助理楊植斗等，都決定投入2022縣市議員黨內初選，曾是綠委羅致政助理的革實院講習班171期學員李有宜更宣布參選2024立委。

國民黨青年團是藍軍青年重要的參政管道，台北市議員徐巧芯、兼任革實院副院長的台中市議員黃健豪都曾任總團長，新北市議員江怡臻也是青年團成員，2022已有多位前總團長將參選，其中擅於街講、論述而有高知名度田方倫，挾北市議員李新及李柏毅父子5年辦公室主任的背景，已宣布參選北市松山信義區議員，目標鎖定無黨籍立委呱吉。

馬英九時期擔任青年團總團長的朱立倫發言人凌濤，是中山獎學金得主及康乃爾大學公共行政碩士，已勤走新北市板橋、新莊及三重，這幾天加入實力強勁的雲林同鄉會，朱立倫日前親口請國民黨高層協助凌濤參選。

另位前總團長出身的政策會專員呂謦煒是高雄人，去年高雄市長補選擔任李眉蓁發言人，已有高雄市議員要他回高雄蹲點準備接棒。現任組發會主委辦公室主任的前總團長蕭敬嚴也備戰2022，配合黨徵召參選艱困區。前總團長林家興將觀察下屆黨主席改革理想若相符，也願參選艱困區。

曾任國民黨副發言人的智庫副執行長兼發言人黃心華，從小在新北市成長，父親黃福田曾任台北縣環保局長、台北縣黨部主委，決定投身新北市議員初選。媒體人出身的智庫副發言人錢震宇，是連勝文核心幕僚兼發言人，也是北市大同區黨部常委，擬從新北市新店區、北市中山大同或中正萬華擇一區參選。

2018年以新人在北市大安文山區拿下全市最高票4萬票的市議員羅智強，將投入市長初選，已敲定由助理楊植斗接棒議員，台大政治系畢業的楊植斗有多年政治幕僚歷練，與前年曾參加北市士林北投區立委初選的青年部副主任詹為元，兩人在2018都是丁守中參選北市長的發言人，而詹為元正2022將投入新北市新莊或北市士林北投區議員初選。

曾任北市議員鍾沛君研究室主任且與鍾同登八卦周刊的藍恭唯，大學時兼差平面模特兒，今年離開北市議會，9月接任內湖區黨部副主委，正評估2022參選要以議員身分重返北市議會。

革實院171期優秀學員李有宜，台大會計系畢業後到上班後，當了民進黨立委羅致政助理兩年，赴美國哥倫比亞大學拿到公共行政碩士後，因緣際會幫美國眾議員Max Rose打贏選戰並成為助理。她原已獲准馬里蘭大學法學研究所獎學金，今年初因疫情返台加入革實院171期結訓，已設立網站宣布將參選2024北市中正萬華區立委，瞄準無黨籍立委林昶佐，在藍營青年族群引起轟動。雖有黨內人士、長輩勸她先選市議員，但她尚未改變心意。

(中時 )