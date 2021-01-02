台中梧棲深夜傳一氧化碳中毒 一家4口3人送醫 23:542021/01/02 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梧棲區大樓住戶發生一氧化碳中毒案，一家四口有3人送醫。 （民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 最近寒流來襲氣溫驟降，許多人在家門窗緊閉，台中市梧棲區深夜10點32分傳出一氧化碳中毒意外，造成一家四口共3人不適送醫，意識清楚，目前還在醫院救治中。 這一家共四口住在梧棲四維路某社區大樓，消防人員獲報後馳援，電梯一開就聞到濃濃瓦斯味，研判晚上洗澡時致一氧化碳中毒，所幸爸爸無礙，不過媽媽及兩名成年兒子身體不適，其中1人中毒濃度偏高，目前尚在醫院救治中。 日媒稱大陸製造新冠疫苗被帶入日本 中使館駁斥 母女「好正」逃一劫 車被砸人沒事 被叭怒攔車亮刀3煞落網 (中時 ) #一氧化碳中毒 #一家四口 #3人 #送醫 #醫院救治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨公投遍地烽火 3畢業縣市陷苦戰 04:102021/01/02 政治要聞 以色列240人注射輝瑞疫苗染疫 4死3人與疫苗無關 22:242021/01/02 國際 潑猴圍攻搶食 抓斷清潔婦肌腱 04:102021/01/02 社會新聞 新聞早班車》民進黨公投遍地烽火 3畢業縣市陷苦戰 07:072021/01/02 政治 載女友一家遊梅嶺 自撞2死1命危 04:102021/01/02 社會新聞 基隆KTV大亂鬥 玩具槍刀械互砍 3男送醫6人被捕 23:212021/01/02 社會 7旬老婦元旦登山摔落100米山谷 奇蹟獲救 10:062021/01/02 社會 以色列240人注射輝瑞疫苗後染疫 還有4死 20:232021/01/02 國際 小嬰兒跨年夜趴睡窒息 警車鳴笛飛奔救回小命 11:022021/01/02 社會 即刻救援 警車開道救嬰一命 04:102021/01/02 地方新聞 另類斜槓 保全業搶進家庭照護 04:102021/01/02 財經焦點 社會熱門新聞 餐敘步出餐廳過馬路 苗栗縣農會總幹事梁召明遭貨車撞死 - 社會 妻拿繩綁5子投海輕生 夫崩潰鞭屍賞巴掌：帶我小孩去死幹嘛 - 社會 板橋自來水破管1.5萬戶停水 急設13處供水點 - 社會 少女問事猛刷男友 三太子「童音哀怨飆1句」 信眾險噴笑 - 社會 雞排妹抽脂整形爭議懶人包 醫美診所提告妨礙名譽求償300萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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