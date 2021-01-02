最近寒流來襲氣溫驟降，許多人在家門窗緊閉，台中市梧棲區深夜10點32分傳出一氧化碳中毒意外，造成一家四口共3人不適送醫，意識清楚，目前還在醫院救治中。

這一家共四口住在梧棲四維路某社區大樓，消防人員獲報後馳援，電梯一開就聞到濃濃瓦斯味，研判晚上洗澡時致一氧化碳中毒，所幸爸爸無礙，不過媽媽及兩名成年兒子身體不適，其中1人中毒濃度偏高，目前尚在醫院救治中。

(中時 )