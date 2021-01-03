其實旅行，大多數的時候，都是不浪漫的。

分分鐘鐘安排好的行程，雖然充實但也難免稍有壓力，常常弄的像行軍團；但過於隨性的安排，又得懷抱著是否露宿街頭的擔心，更遑論在歐洲國家還要時刻擔心自己是不是會被搶劫。但這就是旅行迷人的樣子，總有預料之中跟意料之外的事發生在同一個時空裡。

看著GOOGLE找尋城市裡的公園，買個冰淇淋跟PIZZA就跳進去或晃或坐，是最令人壞念的時光。(圖/EVENT365生活誌 陳君文 提供)

旅行之初，嘗試擔任過幾次萬事安排好的控制狂旅伴，後來開始覺得，最棒的旅行就是，只訂好住宿跟基本的交通，就跳上車出發了。尤其避開充滿觀光客的節慶，你會看到更多屬於城市原本的樣子。

留宿之地必須是會有民宿主人跟你分享附近哪裡有好吃的那種民宿、B＆B，試著住進老房子，一邊搬著行李一邊咒罵為什麼這邊的四樓其實是五樓；行程的安排，最好一天只安排一到兩個大型景點，剩下的都留給睡前才看附近有哪裡好去，每天堅持在不同的巷子穿梭，看見不一樣的城市風貌；口腹之慾的滿足來自於每天流連在不同的Gelato、Tiramisu、Pizza，還有義大利麵，嚐嚐同樣的東西，每家店的食譜有什麼不一樣（出國就是要一天吃五餐，減肥都是在飛機上的事！）活在與手機、Google共存時代的我們，適時的學會擁抱工具，也能讓我們在快速的腳步之中找到屬於旅行的緩慢...

(中時新聞網)