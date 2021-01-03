2020為鼠年，特別企劃與人稱「跨界王」、生肖屬鼠的藝術工作者黃子佼進行深度對話。除了你已經知道的妙語如珠、幽默詼諧又獨具個人風格的主持人黃子佼之外，更帶你認識那位對音樂有著無比狂熱、對藝術有著無限想像的不「藝」樣的黃子佼！

同場加映，「佼式過年」的過年暖心回憶及新年期許Q&A！

鼠於你的年 – 步步積累勤懇學、創藝夢想無極限的金牌跨界王 黃子佼(圖/EVENT365生活誌 張俊毅/Smarto 提供)

不只是搞笑幽默，最佳綠葉也是門大學問

常聽到有人這樣形容黃子佼：「他天生就是當主持人的料！」然而，真的有人生下來就注定當主持人嗎？把時間回朔至民國70年代，正值國小三年級的黃子佼經常擔任班上同樂會、康樂活動的主持人，個性活潑又會講話的他，對於帶動歡樂氣氛、分配表演節目的順序，特別有一套！「主持人都有一種控制欲，希望表演節目 的順序是自己安排的，我從小就很喜歡、也很擅長做這類的事情。」黃子佼笑道。而當時，他為了讓節目主持更加精采，串場時的模仿、唱歌、跳舞樣樣都來，各類型的表演總是難不倒他。也許，這就是黃子佼與生俱來的天份，對於主持及表演的熱愛，猶如一顆小火苗，在小小年紀的黃子佼心中，靜悄悄地燃燒。從小，就累積著豐富表演經驗的黃子佼，就讀五專期間，與朋友一起參加當時由名主持人張小燕製作的選秀節目《青春大對抗》，他以穩健的台風及高水準的脫口秀表演，一路過關斬將，最後不僅獲得獎金，其優異的表現也吸引到許多電視圈資深前輩們的目光，節目結束後，隨即踏入心之所向的演藝圈。

「出道後，我就開始主持節目了。從有一點聲音、沒有畫面，到有畫面、可是沒有聲音，再到既有聲音、又有畫面，最後身任節目的主key，一個主持人的養成過程既漫長又艱辛。我認為，『主持』是一門具深度，並且嚴肅的學問。」黃子佼緩緩地說。出道至今已30餘年，黃子佼拿下好幾座金鐘獎綜藝節目/兒童節目/益智及實境節目主持人獎，也多次主持台灣各項大型頒獎典禮，其妙語如珠、幽默詼諧、進退有加、反應靈活的主持風格，廣受圈內外好評，儼然已為台灣當紅的最佳主持人。縱使已有豐富的主持經驗，但是他並不因此而對各類型的主持工作有所懈怠，反而用倍數更高的顯微鏡來檢視自己每一次的表現；黃子佼告訴我們，「在台上，每一個看起來信手拈來的笑梗，都是我在台下經過無數次的思考、鋪陳、演練而來的，我甚至會寫下好幾個不同的版本、做好百分百之兩百的萬全準備。」他更表示，主持人是一個載體、更是最佳綠葉，透過主持人的介紹及烘托，秀出主角的優點及特色；而主持人絕不能太出風頭，要懂得運用技巧把鎂光燈放在主角身上，這才是重點。要如何做到每一次的主持工作都完美到位呢？他笑著說，「主持的練習沒有捷徑，也沒有一套可遵循的公式，只能藉由自我摸索、反覆練習、不斷檢討，才能越來越好，並找到屬於自己的主持風格。」與黃子佼的專訪正是2019年的年末，而面對即將到來的眾多尾牙場、跨年晚會及除夕節目錄影的主持工作，黃子佼雖忙得不可開交，但也樂在其中，「我要讓每一場活動都能華麗開場、過程高潮迭起、最終圓滿落幕，陪伴大家渡過每個最美好的時刻。」黃子佼的眼神散發光芒地說著。

天份，就像擁有一張能夠快速通關的入門卷，而努力、盡業又謙卑的態度，才能達到頂端享受著璀璨絢麗煙火秀的必經之路，這也正是黃子佼成為當今「台灣三最」、最有料、最強場控、拿下最多「金」的必勝祕訣！

鼠於你的年 – 步步積累勤懇學、創藝夢想無極限的金牌跨界王 黃子佼(圖/EVENT365生活誌 張俊毅/Smarto 提供)

對音樂的狂熱始終如一，意外開啟另一扇窗

「我從五歲就開始聽音樂了！」黃子佼笑著說。當許多小孩在玩躲貓貓、鬼抓人、溜滑梯時，黃子佼就已經能哼唱出崔苔菁的歌曲《愛神》，雖然不懂歌詞的意義，但卻被其動聽的音樂旋律所深深吸引；國小時期，黃子佼甚至把零用錢省下來，全部拿去買音樂卡帶，「被音樂滿滿包圍著的感覺，連睡覺時都是微笑的呢！」他面帶幸福地說。從前，還沒有網購的年代，他常常飛到日本只為買幾張音樂專輯，而逛逛唱片行、探索不同類型的音樂，也是他的興趣之一。然而，只是購買音樂卡帶、CD，完全無法滿足他對音樂的求知慾，為了更理解、更認識它，他也常閱讀、鑽研跟音樂有關的書籍，盡其所能地與音樂零距離。好幾十個年頭過去了，黃子佼投入在蒐藏黑膠唱片、卡帶及CD的金額早已破千萬，而數量也是多得數不清、甚至能開間音樂博物館了呢！由此可見，他對音樂的喜愛，已不能用簡單的「熱愛」二字形容，簡直是到達了「癡迷」的程度。黃子佼告訴我們，「人一定要有一樣興趣，陪伴、支撐著每個人孤獨、失業、低潮時」，這份興趣，將會帶給每個人不同的禮物。以他來說，他對音樂的這份熱情及狂熱，轉化為葵花寶典、也為他的職涯開啟了另一條康莊大道。

說起音樂，黃子佼總是能夠侃侃而談，不僅能夠為音樂導聆，更能分享許多獨到的心得。在螢光幕前消失的那段時期，「音樂」竟成了讓他再次站上舞台的另一個媒介。黃子佼受電台力挺，在天空中與大家「聊音樂」，在每一集的電台節目中，聽眾能聽到許多好聽地、特別地音樂及認識其背景故事。一路以來，他主持許多與音樂相關的電視節目、也受邀為歌曲填詞、寫樂評、主持發片記者會…等，舉凡與音樂有關的工作，族繁不及備載。「音樂」讓黃子佼再度活躍起來，也讓他萌生了「跳脫舒適圈」的想法。2018年底，黃子佼發行了睽違31年的一張音樂專輯〈Live & Life〉，收錄了10首皆由他作詞的歌曲，其中翻唱幾首由自己重新填詞的日文歌。在這樣唱片業不景氣的時代，為什麼要發行專輯呢？他笑著說，「這是一項有趣的實驗與挑戰，我想看看，現在還會有人聽我的歌曲嗎？當我在校園及尾牙演唱時，觀眾會期待嗎？他們喜歡嗎？」與其說是實驗，這也是黃子佼給自己的一項挑戰，在萬人面前主持是家常便飯，但是在萬人面前唱歌，則是緊張到雙腿發抖、腦細胞不知道死了幾萬個呢！「給心臟再次刺激跳動的機會，適時地給自己一些緊張感，並且也能讓我從歌手的身份去同理歌手，對我之後的主持工作也會有很大的幫助。」黃子佼如是說。音樂，帶給黃子佼的不僅是心靈、精神上的富足，更是衝刺事業、翻轉人生的寶藏。

鼠於你的年 – 步步積累勤懇學、創藝夢想無極限的金牌跨界王 黃子佼(圖/EVENT365生活誌 張俊毅/Smarto 提供)

藝術豐富了人生閱歷，滋養成了身心靈的平衡

跨界不同的領域、認識新的事物及多元興趣的培養，是黃子佼讓自己身心靈平衡及紓壓的方式。曾有那麼一段時期，是黃子佼的低潮期，他消失在螢光幕前，只剩下一個電台節目在線；回顧那段灰暗期，黃子佼不但沒有輕易放棄，反而是正面迎擊，利用空出來的時間不斷地學習、多方吸取不一樣的資源、梳理出一套屬於自己的風格、節奏的主持樣貌。「那時的我，一個禮拜只有一個節目，其餘的時間都是自己的，我把這些時間拿來思考，除了看很多戲劇、節目、吸取其他主持人的精華之外，我也曾跨足經營日本潮流服飾，而開始對藝術產生興趣，勤看展、研究藝術創作，一點一點地投入藝術圈。」黃子佼慢慢地說道。因為較晚才接觸藝術，黃子佼時常跑看展、吸收累積藝術常識、知識，也多與藝術家對談、動手創作，一步一步地深陷「一旦愛上就無可自拔」的藝術圈。

「表演」與「藝術」統稱為「表演藝術」，然而，這兩種「藝術」一樣嗎？「藝術家的思維跟我們不一樣，他們可以花好幾個月創作一個刻骨銘心的作品；但主持節目是快節奏的、有時間排程的進行每天的錄影工作，就算是得了獎，明天也還是要進棚錄影、照表操課。」黃子佼與我們分享道。然而，就是因為這兩者的差異甚大，讓他能夠在這一快、一慢的節奏中取得身心理的平衡，也多了一樣讓自己心臟再次砰砰跳動、刺激腎上腺素激生的機會。

在藝術的世界裡，黃子佼獲得不僅是心靈的富足，更多是生理的紓壓。

「當我進入藝術家的世界，去理解他們的思維、創作，都讓我從他們的身上獲得滿滿的能量。」黃子佼開心地說著。黃子佼從小就喜歡創作，他的作品囊括：文字、設計及攝影，每樣作品都充滿著創作當時的人生軌跡。舉例來說，攝影作品，是黃子佼記錄生活、抒發感情及自我療癒的過程，「我的作品堅持不修圖、不後製，完整的呈現當下最真實的一面。」這是他十幾年來對於自己攝影創作的堅持，也是他對外界毫不保留、呈現赤裸一面的媒介；除此之外，他也有許多獨具特色的設計作品產出、曾多次受邀擔任各方展覽的策展人，更是把對台灣新銳藝術家的支持，化為行動的藝術狂熱蒐藏家！

近年來，黃子佼非常關注台灣新銳藝術家，希望藉由自己的能力，蒐集他們的作品、提供曝光的平台，讓藝術能夠被大家看到、被世界看見。但是，這麼多的藝術作品要怎麼蒐集得完呢？黃子佼手握拳地說，「我為自己訂下一個規則，每位藝術家的作品只能蒐藏1~2件。」才剛說完，他又突然害羞地說，「不過，這幾年來，我蒐藏了無數個阿咧（藝術家名）的作品。他的作品非常地奇思異想、具童趣感、超有創意又價錢合理，我真的沒辦法拒絕這些令人療癒的作品啊！」說完立刻拿出阿咧的陶藝品給我們看。

藝術的純粹、單純、自在與美好，排解了演藝工作的長期高壓；而穿梭在不同圈子、轉換不同的身份及嘗試各種的可能，則是讓黃子佼的人生更充實、心靈有寄託及得以放鬆的最好方法。「每一個人都一定要找到自己的第二興趣，才能紓緩緊繃的情緒，讓生理及心理獲得平衡，與讀者共勉之。」這是黃子佼對於生活的態度、跨界的樂趣所梳理出的人生省思，期待與大家一同越活越精彩、越來越快樂！

鼠於你的年 – 步步積累勤懇學、創藝夢想無極限的金牌跨界王 黃子佼(圖/EVENT365生活誌 張俊毅/Smarto 提供)

「佼式過年」Q&A

Q：最喜歡的一道圍爐菜？

佼哥：我最喜歡吃煎的恰恰（台語）、脆脆、酥酥的乾煎白鯧魚。這道菜雖然平時也都吃得到，但是在團圓飯時享用，別有一番滋味！

Q：過年一定要做的事？

佼哥：當然是打牌（笑）！雖然我的過年風格是極簡派，但是打牌這件事可絕對不能少，但是我很節制的，只打個一、兩局，有玩到就好囉！

Q：最喜歡的過年歌曲？

佼哥：我非常喜歡由憂歡派對與小虎隊演唱流行歌曲的〈新年快樂〉。一般過年時期聽到的多半為民謠，而這首卻是流行歌，在清一色的過年歌曲裡來說，獨具特色；但是很可惜地，它並沒有被廣泛流傳。 (+音樂qr code)

Q：今年的過年年假會怎麼安排呢？

佼哥：我現在只想要好好的放空幾天（笑）！其實，不同的階段、有不一樣的年假規劃；像我很喜歡日本，曾經有過整個年假都待在日本玩，買CD、逛潮牌；後來養了狗狗「元氣」之後，過年就都在家裡陪他，哪裡也沒去。前陣子元氣走了，今年好像可以來好好規劃一下哦！

Q：在過年期間，曾做過最具意義的事情？

佼哥：我很希望演藝圈有一個代表「團圓」的感動及傳承。3年前，很榮幸地受邀主持除夕特別節目《紅白藝能大賞》，當時，我希望節目一開始的畫面是所有的藝人能夠排排站成一長排，所有藝人為了除夕的過年節目聚在一起演出，非常有種拜年、團圓的感覺，然而，這項任務非常不容易，但是製作單位每一年都會想辦法完成我的請願，真的很感謝。我看到這樣大陣仗的團圓畫面非常的感動，也希望這能夠一直傳承下去，變成一項演藝圈的過年傳統。

Q：對你來說，過年是甚麼呢？

佼哥：我的過年，就是陪伴大家渡過美好時光的感動時刻。老實說，當藝人之後就沒有在過節了，節日排滿了工作、沒有休息。雖然身體很勞累，但是，當看到自己錄製的過年節目，在電視機前陪伴著好幾萬個家庭一起渡過歡樂、溫馨的除夕夜時光，心裡感受到的那股感動及溫暖回饋，卻是任何東西也無法取代的！我的過年，就是陪伴大家渡過美好時光的感動時刻！

Q：新的一年，對自己的期許及展望是什麼呢？

佼哥：希望可以藉由自己的力量，為社會傳達更多「良善的」、「正向的」的能量。現在是資訊爆炸的時代，任何一股能量或情緒都能很快地被散播出去；不好的示範、網路霸凌更是層出不窮，因此

，更想以身作則，把這股正面的力量傳遞出去，讓整個社會氛圍越來越向上提升、一起共好。

Q：送給讀者的一句話新年祝福！

佼哥：少鬥嘴，多鬥智。期待大家都能多閱讀、多思考、培養多元興趣，少與他人鬥嘴、少爭辯、別做鍵盤殺手；提升自己的水平，增加自己的智慧，才跟得上時代的洪流啊！與所有的讀者共勉之！

(本文由EVENT365生活誌提供)

(中時新聞網)