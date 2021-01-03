立法院財政委員會日前審查通過保險法修正案，放寬保險業資金投資國內單一上市（櫃）公司發行公司債的額度，從原來「實收資本額」的10％放寬為「業主權益」（淨值）的10％，可以預見未來保險業的投資空間將擴大，也連帶影響其投資國內債市的意願；對此，金管會主委黃天牧指出，如果本會期能順利3讀通過，預計將有新台幣上百億元的保險業資金投入國內公共建設，也有助於企業發債籌資。

修正案刪1／3限制以提高投資誘因

根據現行保險法第146條之5規定，針對保險業資金投資公共建設，原先指派董事或監察人的上限為1／3，待修正案通過後，預計將會刪除1／3的限制，以提高保險業投入國內公共建設的誘因；不過，鑒於有部分立法委員持有不同意見，黃天牧表示，該項條文將會保留至院會再做協商。

據了解，國內上市（櫃）公司平均實收資本額僅有46億元，而平均業主權益則有138億元，未來一旦修法通過，保險業可以投資單一上市（櫃）公司債的額度約為目前的3倍左右。

針對保險業資金投資的公共建設，黃天牧進一步說明，最具可能投資的公共建設項目前3名依序為各地公共污水處理廠（收取污水處理費）、高鐵車站周邊土地開發及利用（收取不動產租金）及太陽能電廠（收取售電服務費）等。

另一方面，為降低外界對於保險業資金介入企業經營權的疑慮，黃天牧強調，採取「雙重把關」讓保險業安心：其一是由各政府機關決定哪些公共建設項目可以開放保險業資金投資、其二是針對保險業資金投資案，採取個別逐案審查的形式，需符合金管會相關規定。

最後，黃天牧再次重申，此次放寬政策可說是雙贏策略，尤其是政府財政不是那麼理想的情況下，引導保險業資金投入國內公共建設，可說是不錯的選擇。

(中時新聞網)