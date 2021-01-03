近日小編閱讀了一篇理財文章，作者史蒂夫•西博爾德（Steve Siebold）是全球知名個人事業進修領域講師，在他年輕時就立志要擺脫貧困、擁有財富，再也不想一無所有，自此有了「成為富人」的野心，並在往後的26年時間裡，接連訪談了全球頂級企業家與億萬富豪，進一步將他們的思考模式與佔有絕大部分比例的中產階級作一比較，得出了結論：「決定普通人與富人之間身份和財富的差距，並不是身世或是機遇，而是他們看問題的角度和思想截然不同。」

史蒂夫•西博爾德在其著作《How Rich People Think富人是如何思考的》一書中，以100個話題點出中產階級與富裕階級的思想差距到底在哪裡，以至於兩者擁有截然不同的人生。以下將這100個話題歸納為5個方向，涉及生活、工作、教育……等各層面，讀者可以逐條逐項對照，檢視一下自己與富裕階級究竟差在哪裡？或許從中得到啟發和靈感，讓自己慢慢變有錢，一步步脫離貧窮的行列。

方向1、.中產階級注重存錢，富裕階級注重賺錢

首先，史蒂夫•西博爾德分析，一般中產階級往往在五花八門的娛樂節目上花了太多的時間，甚至在許多人的觀念裡，認為生活就是要享受，不用付出太多……；反之，絕大多數的有錢人重視存錢也看重投資，投注更多的時間和心力在自己喜歡的賺錢項目上，這樣他們工作時。既是在賺錢，同時也在享受個人的興趣愛好。

此外，史蒂夫•西博爾德也提醒，那些把時間和心力放在收集折價券並刻苦度日的人，因為捨不得也不敢拿錢出來投資，往往容易忽略大好賺錢的機會；但是反觀有錢人的做法，即便是遇到暗潮洶湧的金流危機，也不會小鼻子小眼睛的思考，而是把所有的心思全部放在如何賺大錢的盤算上。

方向2、中產階級認為工作時間愈多財富愈多，富裕階級認為好點子愈多財富愈多

其次，從工作角度切入，史蒂夫•西博爾德指出，中產階級信奉「一分耕耘、一分收穫」的生活原則，而富裕階級則堅信「以小博大」可以更快速累積財富。

從大體上說來，中產階級願意為了賺錢去做自己不喜歡的工作「為五斗米折腰」，通常他們會將自己付出的辛苦看作是人生的榮譽象徵；至於富裕階級只關心賺錢與否，對於自己從事的工作充滿了熱情並總有辦法藉由工作來致富，他們善於動腦、用智慧，將全部的精力集中在利潤最高的生意上。

(中時新聞網)