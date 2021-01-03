今年57届金馬獎最佳女主角由電影《孤味》陳淑芳獲得，而擔任該片監製且身兼電影演員身分的徐若瑄，同時忙於這齣電影及自己的新歌加精選輯，上個月底透露因過於忙碌、壓力大、睡眠時間少，從9月初就開始出現耳鳴症狀，嚴重時甚至出現眩暈發作的情形，讓她感到恐慌。資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，眩暈症總是突然發作，讓人措手不及，建議有症狀要積極治療，降低復發機率。

一般而言，眩暈症患者在症狀發作時，會感到天旋地轉、走路不穩，感覺眼前所有景象都在旋轉，且可能伴隨噁心、想吐等症狀，常見的原因有原發性眩暈，如內耳的前庭神經系統發炎、良性陣發性姿勢性眩暈及梅尼爾氏症。此外，還有因為焦慮、憂鬱或氣溫劇烈變化引起的心律不整與眩暈，以及因為視覺異常、腦部或頸部病變所引起的中樞性眩暈，這種通常是最嚴重且治療上較棘手的病症。

資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，耳鳴、眩暈症總是突然發作，讓人措手不及，建議有症狀要積極治療，降低復發機率。（圖／NOW健康提供）

藝人徐若瑄提到她經由醫師檢查，發現是由於內耳中的淋巴液體蓄積導致壓力不平衡，因此出現眩暈症。李宏信說明，多數患者因內耳淋巴液積水，加上生活壓力大、飲食不正常，血管中累積過多的膽固醇或三酸甘油脂，當情緒焦慮、緊張時，容易使血管過度收縮、血流不暢，進而造成組織缺血而壞死，內耳神經因此萎縮，其中作息不規律、睡眠不足都是造成眩暈的主要因素。

李宏信指出，通常患者的急性眩暈症發作時，會先以利尿劑將內耳多餘的水分排出，降低內耳壓力，待病情穩定後，再以促進血液循環的藥物來增加內耳細小血管的血流供應，疏通血管，長期服藥治療方能讓內耳神經逐漸恢復內耳生理功能，達到不易復發的目的。對於嚴重的病人，則可考慮是否有手術方式進行治療的必要，不過由於風險高，且術後仍有眩暈的可能，因此一般較不建議冒手術風險。

耳鳴與眩暈均屬於內耳疾病，是內耳神經細胞受損、萎縮、退化所引起，耳鳴的特性微聲音不停持續，困擾著病人，故需耐心服藥才能逐漸減輕耳鳴的音量，而達到治療的目的。

而頭暈或眩暈的特性為症狀發作來的快，有時候症狀非常嚴重，令人難以承受，但有時候稍做休息症狀就會消失，但若不治療則會常常復發，讓病人感到恐懼，甚至不敢出門遠行。其實只要保持平心靜氣、生活規律，就不容易發作，經常復發的病人只要耐心服藥一段時間後，就會恢復正常不易發作，但很多病人只要症狀消失就自行停藥，才會經常發作。

家政科醫師李政道提醒，如出現眩暈或耳鳴等症狀，應盡速就醫檢查，若確診為內耳問題，則應減少攝取咖啡因或辛辣刺激物，以清淡飲食為主，其他如酒精、乳製品、加工食品也盡量少吃為宜。

當然，最重要的是養成規律的作息、充足的睡眠，並且適時調適情緒，保持愉悅的心情，若因為工作壓力過大，而忽略了身體的警訊，反而可能錯失了黃金治療期，恐增加治療難度。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)