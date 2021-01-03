罷捷總部發言人徐尚賢所發布之影片

高雄市議員黃捷罷免案已由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。根據第三階段需要25%的同意票來看，罷免必須達到71956人高門檻，讓罷捷總部積極在各地動員拉票。罷捷總部發言人徐尚賢痛批黃，一再迴避「萊豬零檢出表決落跑」質疑，呼籲她趕快出來面對；徐也諷刺黃，只會靠前高雄市市長韓國瑜來謀取網路聲量，把議員當成「網紅」來經營。

徐尚賢1日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」發布影片，質問黃捷，當初高雄市議會表決瘦肉精零檢出時，她為何要「落跑」？徐痛批黃，嘴巴上說要與罷捷行動「直球對決」，卻遲遲不敢接罷捷總部所投出的這第一顆球，持續以閃避的方式面對；若黃仍不願回應，那就證明了「毒豬傷害老百姓，黃捷落跑沒人性」，呼籲她早點出來面對。

徐尚賢昨日（2）也在臉書粉專發文，稱高雄人從來都不畏懼做出選擇，盼2月6號星期六，大家能做個堅強有勇氣的鳳山人，勇敢將不適任的民代罷免掉。針對黃捷在新年感言中重提「罷韓」往事，徐提醒黃捷，過去的高雄已經成為歷史，歷史也已經書寫完畢，如今重提曾經的過去沒有任何意義，除非是因為「蹭韓」助長了自己的網紅生涯，所以回味無窮、不提不罷休。

不僅如此，徐尚賢更直言，請黃捷勇於面對眼前的現在，「難道不貼標籤、不提過去、不搞分化就無法與鳳山人民對話了嗎？」

(中時新聞網)