台灣民意基金會公布最新民調後，有媒體解讀「國民黨民調再崩跌！支持者逐漸流向『第三大黨』」，國民黨表示對於各項民調皆尊重。對此，有「藍營女戰神」的國民黨立委陳玉珍則說，「這東西不能急於一時」。

台灣民意基金會日前公布政黨認同民調，四成三是民進黨認同者，二成一國民黨認同者，基金會董事長游盈隆表示，目前藍綠比率是1：2，這是最新的基本盤。不過，2020年底，民、國兩黨支持度雙雙下滑，幾個小黨都受益，尤以民眾黨躍升5.1個百分點最突出，顯示兩黨支持者出現相互流通性。

據《中評社》報導，陳玉珍認為，民調本來就起起伏伏，之前還掉到13%，所以民調有在上升，這東西不能急於一時，要長遠的經營和比較。她認為，一件一件事情累積民心，現在民進黨在做的，也是在失去民心。

針對該民調，國民黨則表示，對比國家政策研究基金會民調以及媒體調查，國民黨支持度從年初的谷底上升，與執政黨的差距也已縮小。國民黨強調，未來仍會站在多數民意角度，在民眾關心的民生議題上持續發聲，爭取更多的民意支持與認同。

(中時新聞網)