有些人在談戀愛時依然保有個人空間，與單身時差異不大，但也有些人一交往就會奮不顧身的付出，星座運勢網站「星座神婆」點名以下4個星座，他們非常重視愛情，所以遇到真心喜歡的人就會想要把最好的都給對方，被他們愛上非常幸福！

▍1.雙魚座

雙魚的性格天生就很浪漫，非常重視愛情，甚至有「愛情至上」的傾向，因此他們可以為愛不顧一切，會全心全意的為對方付出。但如果他們的付出無法打動對方，他們也不會無止境的付出，因為當他們感到卑微的時候就會收手，不想在戀愛中唱獨角戲。

▍2.射手座

射手給人的印象是熱愛自由、最討厭被束縛，不過當他們遇到真愛，就會收起玩心，全心全意的為對方付出。但是如果一直沒有獲得回報，射手就會完全死心，就算還愛著對方，也會選擇離開。

▍3.白羊座

單身的白羊很自我，戀愛時依然很少委屈自己，但他們很願意為了情人付出，甚至會把自己最好的留給對方。但他們無法接受一廂情願的付出，對方如果完全不珍惜，把白羊的付出視為理所當然，他們就會收回自己的心，因為他們要的是互相的愛情。

▍4.水瓶座

水瓶在談戀愛的時候很注重感覺，物質條件對他來說沒那麼重要，相處起來有感覺就會愛上，不會想太多。他們相信緣份，對感情不強求，只要真心愛上一個人，就會奮不顧身的付出，但如果受到傷害、感到失望的時候，就會立刻收回自己的真心，不會留戀。

(中時新聞網)