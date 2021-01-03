大陸哈爾濱漫畫展昨(2日)爆出爭議事件！一位身材火辣的女coser，特地化身性感兔女郎，扮演知名動漫《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》櫻島麻衣一角。然而她不只穿著火辣，拍照尺度更是大膽，當場與男搭檔上演各種過激體位，現場影片流出，也被大批網友罵翻，直呼「真是辱了我麻衣學姐」！

日前陸網瘋傳一度哈爾濱漫展大尺度影片，影片中女coser打扮成知名動漫人物櫻島麻衣的招牌兔女郎造型，與打扮成男僕的搭檔擺出各種大尺度姿勢，給現場動漫迷們拍攝。

麻衣學姐在動漫中有這種橋段？（取自微博）

先是當眾擺出女上男下騎乘式，接著更親密相擁，伸舌舔鼻，女coser大膽之舉掀起全場一陣驚呼，鎂光燈閃個不停。隨著現場影片流出，更是引發大批網友痛批「我吐了，别污染二次元文化」、「動漫裡可沒有那些動作那些情節，真是辱了我麻衣學姐」、「管你啥圈，公共場合還擺出那樣的姿勢就不對，這是常識」。

女coser拍片回應，稱她扮演的人物本來就是這個打扮，網友沒必要在她穿著上計較。(取自微博)

對於自己所引發的爭議，這位名叫「Venus」的女coser也PO文回應，表示自己去年10月才剛進入這個圈子，漫展去不到10次，對於一些規矩不是很了解，更稱當天圍觀民眾除了起鬨，也沒有一個人提醒她，所以她也不知道會對主辦方造成影響，「所以在這裡給主辦道個歉，給你們添了麻煩，不過這次知道了，所以一定會注意啦。」

Venus還透露主辦方已接受她的道歉，甚至邀請她來2月活動擔任宣傳來賓，希望風波就此打住。

(中時新聞網)