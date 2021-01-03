儘管洛克希德馬丁28日才歡喜宣布，已交付2020年的第123架F-35戰機；但五角大廈主管採購與後勤(A&S)的次長羅德卻表示，由於官員迄今仍無法確認該戰機何時可進行模擬戰鬥測試，故F-35全量生產將無限期延期。自2017年首次延期已來，F-35的全量生產已屢次延宕。

據《星條旗報》2020年12月31日報導，總金額高達3980億美元(約新臺幣11.29兆元)的F-35計畫，雖然日前才宣布「全量生產最遲不會晚於2021年3月」，如今已為羅德正式戳破；不過，羅德強調雖然無限期推延全量生產，但初期少量生產將依原計畫速率持續進行。

五角大廈發言人席爾(Laura Seal)表示，「國防部的F-35計畫辦公室正進行測試準備分析，預計將於2月28日敲定模擬戰鬥測試與全量生產的新日期」。五角大廈主管作戰測試的倍勒(Robert Behler)則指出，為期約1個月的戰鬥測試可能在年中到年末間進行。

羅德的發言人麥克斯威爾(Jessica Maxwell)在聲明中表示，「受技術性挑戰與新型冠狀病毒疫情的影響，模擬器的研發工作慘遭延宕，並導致該設備始終無法進行模擬戰鬥測試」。

她強調，要等到「聯合模擬環境測驗」實施後，才能撰寫數據驗證報告，然後才能確定全量生產的具體日期。報導分析，這代表現任總統川普已無緣F-35的重要里程碑，而將由拜登團隊全權決定F-35何時全量生產。

原本應於2020年12月登場的戰鬥模擬測試，將於測試後的2至3個月內分析數據，並提出初版報告給國防部與國會，最後才是拍板何時全量生產。由於報告將耗時2至3個月，2020年12月的3個月後恰好為2021年3月，故先前才會宣布全量生產至遲不會晚於隔年3月。

宣布全量生產之所以為重要里程碑，在於該戰機若通過全面測試，等於可防禦最高等級威脅、滿足維修目標，並有效生產。

在F-35計畫中，預計要售出的3,200架已有逾600架已交付，並為美國空軍與陸戰隊在內的9個國家使用。儘管市場叫好；但其尚未證明自己能有效因應俄國與中國大陸的防空系統，或是戰機的挑戰。戰鬥模擬測試就是透過馬里蘭州巴杜森河海軍航空戰的地面模擬器，來驗證此事。

拜登團隊日前抱怨，代理防長米勒及其身旁的川普「忠僕」，未能向其過渡小組提供足夠的F-35資訊，恐影響全量生產的敲定。對此，麥克斯威爾表示近日將向拜登團隊簡報F-35備忘錄。她強調，已在初期的過渡交接文件上提供F-35的資訊，未來將提供更多的資訊，使拜登團隊能掌握五角大廈採購的全貌。

(中時新聞網)