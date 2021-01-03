「只給公所的人停車，這不是官僚嗎？」桃園市龍潭區公所地下停車場自元旦起，不再開放洽公民眾停車，居民怒批公所周邊已經很難停車，現在洽公車位都要收回，實在太扯。龍潭區長胡星輝喊冤，強調公所車位少的可憐，為了提供公務效率，在周邊付費停車位充足的情況下，才會優先留給辦公人員使用。

根據統計，龍潭公所地下停車場現有80格車位，包括50格收費車位、20格公務車位，其餘10格則是供民眾、民代及採購委員辦公使用。日前公所公告10格洽公車位，未來將不開放民眾停放，引發網友群起攻之，痛訴公家設施是用納稅人的錢蓋的，竟說收回就收回，「難道只能違停等被開單？」

龍潭公所坦言，由於公所車位總數不多，光讓員工停車就已不夠，考量周邊道路畫有收費停車格，加上桃園圖書館龍潭分館仍有約50格車位可停，應能照顧民眾需求，才會決定不再開放民眾停車，雖然曾考慮將洽公車位改成計費使用，但收費系統所費不貲，只為10格車位耗費鉅額，顯然不夠划算，因此暫緩實施。

市府交通局停車管理科指出，目前公所周邊共有21個收費停車格，停車率大約落在40％上下，不至於太過擁擠，目前車位採累進費率方式收費，期能提升車輛周轉率，不讓民眾占用太久時間，未來將視車流狀況持續評估，善待民眾需求。

(中時 )