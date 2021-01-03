家長們都遇過小孩無理取道的時候。一名女網友表示，自己小女兒突然間吵著要吃薯條，她趕緊安撫「我等等叫」，沒想到過沒幾分鐘，外送員出現在家門口，她一看手機後才知道，原來女兒自己先用手機點餐了，傻眼直呼「妳才2歲耶」。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，2歲女兒突然間大鬧要吃薯條，但自己又抽不開身，只好先安撫女兒「好，我等等叫」，接著繼續忙自己的事。

沒多久外送員就抵達門口，媽媽一看手機，才知道女兒自己點了15個雞蛋糕，還完成訂單，讓她傻眼到不行。(圖／爆怨公社)

未料沒多久後，外送員突然出現在家門口：「妳們的餐來囉」，讓原PO百思不得其解，隨即衝回房間看手機，這才發現女兒竟然自己在熊貓APP上，點了奶油、起司與巧克力雞蛋糕各5個，200元就這樣噴了。

原PO哭笑不得，直說：「妳知道妳老媽一天餐費只有200嗎？還天真看著我問我東西來了嗎，來妳個大頭鬼啦，我寧願妳點的是薯條」，更表示自己已經把熊貓APP藏進資料夾了。

網友看到大笑：「好了，妳女兒可以自己住了」、「生存技能已點滿XD」、「好險她點雞蛋糕，如果點砂鍋之類的後面就多一個零了」、「這也太聰明了吧」、「2歲就會敗家了」，對於有人質疑2歲怎麼看得懂文字，懷疑真實性，原PO則回「她應該是看到圖片喜歡就點了，而且女兒還用了85折優惠券」。

(中時新聞網)