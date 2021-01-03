寒流來襲，讓不少家庭主婦苦不堪言，尤其是要用水洗時，手都凍到不行。一名女網友就PO文表示，自己最近洗米也是很痛苦，突然想起媽媽以前教她的打蛋器洗米法，一用之後發現超好用，大讚媽媽很有智慧。貼文曝光後也吸引許多主婦留言：「內行的」。

女網友在臉書《爆怨公社》PO文：「這2天寒流發威，看到打蛋器後就不加思索拿來洗米，瞬間覺得20多年前教我這方法的媽媽很有智慧，我媽我然很會教」、「曾經以為媽媽都是亂教，現在才知道這是主婦的智慧」。

原PO表示媽媽生前都教自己洗米要用打蛋器，這2天寒流來襲她拿出來用，發現意外好用。(圖／爆怨公社)

但文末原PO也突然放洋蔥：「想跟媽媽抱怨一下，你過世這麼多年，我還是很想你，這兩天過年，可以來夢裡找我聊聊嗎，我想跟妳說打蛋器洗米有多方便」。

網友看到也紛紛留言：「我媽以前也這樣教」、「生活智慧王」、「打蛋器根本洗米神器，會用的都是內行的」、「媽媽的經驗真的是無價之寶」、「文章最後有洋蔥...」。

(中時新聞網)