加密貨幣比特幣今天飆漲至歷史新高，首度突破3萬美元。根據彭博匯編的資料，比特幣於格林威治標準時間13時13分，突破3萬823.30美元。比特幣於去年12月16日剛突破2萬美元。

法新社報導，位於德國的分析師恩登（Timo Emden ）指出，反映購買比特幣（bitcoin）的風險胃納，「依然難以撼動」，接下來可能還會出現更多歷史新高。

問世才12年的主要加密貨幣比特幣，自去年3月以來宛如流星般竄升，當時價格為5000美元，線上支付巨擘PayPal宣布，它將讓帳戶持有人使用加密貨幣，也助長其漲勢。

與此同時，鑑於加密貨幣崛起以及全球使用現金不斷減少，一些中央銀行陸續宣布，打算推出銀行背書的數位貨幣。

為回應臉書（Facebook）計畫推出自家數位貨幣Libra，包括中國和瑞典在內的多家央行，甚至美國聯邦準備理事會（Fed）也不例外，正著手測試數位應用。

日本共同社發自紐約的報導稱，比特幣價格於2日首度突破3萬美元大關，去年12月16日才剛突破2萬美元關卡，僅約半個月時間又飆漲50%，主要是由於新型冠狀病毒肆虐全球及全世界處於金融寬鬆背景下，投資資金加速流入比特幣市場。

調查業者CoinDesk指出，比特幣價格於紐約時間2日上午9時，上探至3萬1488.79美元，較前一天上漲6.2%。（譯者：劉學源）1100103

(中央社)