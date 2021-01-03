美智庫「蘭德公司」研究員羅斯曼分析，中國大陸正透過外交、經濟與安全工具，全面深化與孟加拉、馬爾地夫、尼泊爾與斯里蘭卡等國的合作。這不但讓大陸的影響力在整個南亞地區快速膨脹，南亞諸國的「臣服」更為北京帶來地緣戰略利益；也讓原本將印度放在首位的南亞小國，如今更傾向北京，印度的戰略優勢地位不保，只好向美、澳等國尋求合作。

2019年7月，大陸總理李克強訪問孟加拉。藉由中國大陸的「一帶ㄧ路」，孟加拉滿足經濟發展所需，而北京則尋求獲得港口通道。2020年6月，大陸向孟加拉97%的商品開放市場，隨後更以2.5億美元的貿易額擠下印度，更為該國建立新的機場航站。

另一方面，馬爾蒂夫則在總統索里(Ibrahim Mohamed Solih)帶領下，與中國大陸走入關係的深水區。由於參與一帶ㄧ路項目，馬爾地夫深陷債務陷阱。雙邊的友誼橋與機場擴建項目，更讓該國背負沉重的債務包袱。

據統計，到2021年時，馬爾地夫歲收入的53%，將用於償還北京的債務。對印度而言，馬爾地夫位處印度洋的海上交通線，該航線掌握80%的能源進口與50%的貿易額，若馬爾地夫為北京拿下，對新德里而言無疑是重大威脅。

在尼泊爾方面，2019年中共領導人習近平走訪該國，並簽署「一帶ㄧ路」的20項協議，使得雙邊關係大幅發展。2020年12月，大陸與尼泊爾ㄧ同調高珠穆朗馬峰的高度為8848.86公尺。

羅斯曼認為，過去雙方對於這座高峰究竟多高各唱各的調，如今卻達成共識，意味著雙方在陸印間的緊張關係找到共同點。甚至，雙方在國防領域的關係也正深化中，日前大陸防長魏鳳和才走訪該國，矢言維護該國領土完整。

至於斯里蘭卡，過去本來就較傾向北京而非新德里；加上一帶ㄧ路大量投資該國首都可倫坡(Colombo)，不但讓該國陷入債務陷阱，也讓大陸擁有南部與印度洋重要港口漢班托塔。

羅斯曼指出，這些事態指向大陸在南亞的影響力不會消失，只會不斷上升。印度面臨昔日的衛星國家開始傾向北京，也只好放棄過去對美陸採取的等距外交，尋求與價值觀相近的澳大利亞、美國、日本合作，以終結甚至毀滅北京在南亞取得的成果。

(中時新聞網)