由於瑞典封殺大陸華為及中興通訊參與5G網路建設，最新消息指出，瑞典通訊巨頭愛立信（Ericsson）CEO鮑毅康(Brje Ekholm) 寫了短信給瑞典商務部長，威脅除非解除對華為和中興的禁令，否則「該公司不排除離開瑞典」。

去年10月，在瑞典5G頻譜拍賣前夕，瑞典郵政及電信總局（PTS）以國家安全考量為由，宣布禁止華為及中興通訊參與，華為提告後，瑞典已裁決暫停禁令。後來11月經瑞典法院裁定，儘管上訴仍在處理中，但原訂於2021年1月舉行的5G拍賣會可以繼續舉行，這意味著華為及中興通訊仍被排除。

瑞典《每日新聞報》（Dagens Nyheter）以「愛立信CEO施壓（瑞典）政府，要求拯救華為」為題發文報導，該國電信巨頭愛立信高管在給政府官員的短信中，以公司在瑞典的去留問題，施壓政府採取行動更改對陸企的5G禁令，甚至曾想幫華為找律師。同時，還分析了愛立信要求拯救競爭對手華為的「動機」。

報導指出，愛立信公司CEO鮑毅康給該國商務部長安娜·哈爾伯格（Anna Hallberg）的短信中，反覆討論如果對中企的5G禁令不變，總部位於瑞典、擁有13000名員工的愛立信還是否可以繼續留在瑞典的問題。他質疑，「我不明白，政府官員為什麼有權做出一個威脅到瑞典與他國關係的決定，他一定是越權了」。哈爾伯格則保證瑞典政府會重視愛立信。

此外，愛立信曾試圖幫華為聘請律師，華為當時正準備就瑞典禁令採取法律行動。鮑毅康曾在去年11月6日說，有趣的是，我們與幾家瑞典律師事務所談過，但沒有人願意站出來幫助華為。很不幸，有很多懦夫。事實上，愛立信在大陸5G市場擁有約10%的份額，並且嚴重依賴大陸的承包商。

對此，哈爾伯格在回覆《每日新聞報》表示，瑞典政府無法對禁令進行干預，她沒有嘗試影響PTS，並聲稱自己從沒與鮑毅康見面，愛立信沒控制政府，也沒控制她，但傾聽他們的意見很重要。愛立信對瑞典來說很重要，以及她將致力於與大陸保持良好的貿易關係。

報導並引述專家分析，愛立信似乎希望通過對華為瑞典事務表達善意，讓大陸政府也能對愛立信的大陸業務有善意的回應。「瑞典市場太小了，對華為和愛立信來說都沒有什麼經濟意義。但由於這是愛立信的本土市場，具有很強的象徵價值，因此，愛立信希望向陸方表明，該公司正在盡其所能影響瑞典政界人士。」

(中時新聞網)