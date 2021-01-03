32歲的李霈瑜（大霈）在公視《大債時代》飾演小資女「周詠晴」，努力工作存錢買房，照顧劇中母親潘麗麗下半輩子。大霈出身軍公教家庭，自認沒理財天份，但很喜歡儲蓄，家中放很多零錢筒「捐零錢給自己」。透過劇中角色，她也認同「有土斯有財」的觀念，她也規劃這3年內買房，朝著有巢氏一族邁進。

劇中大霈為了扛房貸，每天設定120元餐費，幾乎不跟同事聚餐、有時還以餅乾果腹，餐錢省到不能再省，她說：「人生那麼短，又要拼買房，這個議題沒有準確答案，就看如何思考。」也期望該劇播出後，能讓不同世代產生對話，像是年輕人買不起房，「有時候不是我們不省錢，而是薪水很低。」

大霈19歲出道當模特兒，跨足主持、戲劇、音樂領域，曾以節目《水下三十米》獲金鐘獎生活風格節目主持人獎，去年又以電影《消失的情人節》入圍金馬獎最佳女主角，仍自謙是戲劇新人，談及入圍金馬的感受，「終於能說自己是演員，不再是客串、跑龍套，也不是僥倖，是很踏實的感覺」，也希望在戲劇領域更多發展，她坦言：「因為被看到不容易。」

她珍惜每個演出機會，像是才剛和經紀人約定好，未來要接演公視的戲劇，隔2週後就收到《大債》邀約，讓她樂翻天。她欣賞同劇的黃瀞怡（小薰）及前輩潘麗麗，常常看著她們哭也跟著哭，「感染力很神奇，我還是戲劇新人，這些感受對我很重要」。

劇中大霈和林柏宏是青梅竹馬，她說一直很欣賞林柏宏，也誇他個性可愛、很討喜，私下兩人住得近，因拍戲感情越來越好，也會互開玩笑講垃圾話。大霈形容劇中和林柏宏的關係，「剋得住我，緣分很深，甩不掉也不想甩，某種程度是『詠晴』心靈的依靠」。現階段單身的她，將工作擺第一優先，不急著找另一半。

比起找伴，大霈更愛寵物陪伴。她曾養過貓狗外，還養過蝌蚪、河豚等，也養過夜市撈魚「朱文錦」，還幫取名「嗯哼」，4年內從2公分養長到6公分，自豪魚兒會認主人，每每大霈靠近魚缸，「嗯哼」就會興奮朝她游去，養魚同時也養貓，還好貓咪只喝魚缸水，沒把「嗯哼」吞下肚。《大債時代》1月2日起每周六晚間9點於公視頻道播出。

李霈瑜（大霈）出道多年跨足主持、戲劇、電影及音樂各領域。（盧禕祺攝）

李霈瑜（大霈）在《大債時代》中飾演揹房貸的小資女，是不少年輕世代的縮影。（盧禕祺攝）

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