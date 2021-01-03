韓國瑜的岳父、雲林縣前議員李日貴本月1日病逝，享壽85歲，家屬低調在西螺老家治喪，雲林縣長張麗善及政壇人士，均前往李家致意。

李日貴雲林縣西螺鎮人，曾任雲林縣三屆議員，早年也曾經營砂石業，後來身體微恙，交由女兒李佳芬接班，兒子李明哲擔任議員，李佳芬與先生韓國瑜一手創辦維多利亞雙語學校。

李日貴最近身體狀況漸走下坡，住院期間家人細心照護，元月一日病況直轉直下病逝，家人將李日貴移回西螺埔心老家治喪。

(中時新聞網)