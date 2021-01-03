韓國瑜岳父李日貴病逝 家屬低調治喪 06:342021/01/03 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李佳芬（左）和父親李日貴（中）2019年2月15日參加雲林縣議會新春議員回娘家聯誼活動，和老同事閒話家常。（圖／資料照片，許素惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜的岳父、雲林縣前議員李日貴本月1日病逝，享壽85歲，家屬低調在西螺老家治喪，雲林縣長張麗善及政壇人士，均前往李家致意。 李日貴雲林縣西螺鎮人，曾任雲林縣三屆議員，早年也曾經營砂石業，後來身體微恙，交由女兒李佳芬接班，兒子李明哲擔任議員，李佳芬與先生韓國瑜一手創辦維多利亞雙語學校。 李日貴最近身體狀況漸走下坡，住院期間家人細心照護，元月一日病況直轉直下病逝，家人將李日貴移回西螺埔心老家治喪。 (中時新聞網) #李日貴 #治喪 #雲林縣 #家屬 #低調 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 萊豬侵台第一天 彰化80年焢肉飯老闆說出庶民真心話 - 政治 萊豬侵台第一天 她脫口一句秒惹怒豬肉販 - 政治 健保漲價蔡總統卻問記者一句話 陳揮文氣死：妳怎麼笑得出來？ - 政治 中壢4強棒合體「罷王」王浩宇恐被罷定了 - 政治 美國商務部宣布一件事 網驚：萊豬真的白進了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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