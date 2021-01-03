娛樂8點半》在60年代紅極一時的已故香港影星關山，憑著電影《阿Q正傳》拿下瑞士羅迦諾國際電影節影帝，年僅25歲就成為香港史上第一位在國際獲獎的男演員。然而他不只演藝事業順遂，高大俊朗的外形也讓他情史相當精彩，後來更因為與大明星妻子張冰茜離婚，導致女兒關之琳與他關係疏離。

身為香港第一個國際影帝的關山，有個坎坷童年。他自小在瀋陽長大，因抗日戰爭爆發隨父母輾轉搬到香港，不久後父母相繼去世，他被迫扛起家中經濟重擔，輟學工作，供養弟弟上學。

直到1954年關山看了陶秦執導的《人鬼戀》後，興起進入演藝圈的想法，嘗試報考演員訓練班。而關山這個決定也徹底改變了他的一生，1958年以電影《阿Q正傳》成揚名國際，後來更陸續演出《不了情》、《藍與黑》、《烽火萬里情》、《一毛錢》等邵氏經典電影，從一名貧窮小夥子搖身一變成為家喻戶曉的大明星。

不只演藝事業成功，關山感情世界更是精采，27歲就與同公司影星張冰茜結婚，2年後生下女兒關之琳。關之琳長相更是遺傳父母好基因，尤其與爸爸關山極為相似，讓她在踏入演藝圈後，獲封香江第一美人。

可惜關山與張冰茜郎才女貌的婚姻，終究以離婚收場。據傳，關山生性風流，女人緣極佳，與妻子張冰茜的關係也因此變差，張冰茜甚至嘗試以生下兒子來挽回丈夫的心，可惜無果。

關之琳當年在父親告別式上，忍痛微笑面對媒體包圍。(取自東網)

關山離婚後，與女兒關之琳的關係也變得疏離，後來更因為關之琳不顧他反對，堅持嫁給大16歲富商王國旌，父女決裂長達30年。直到2010年關山中風住院又被小女友拋棄，關之琳轉念回到父親身邊照顧，父女倆朝夕相處下，終於冰釋前嫌。

關山晚年病痛纏身，最終在2010年10月1號因肺癌逝世，結束其傳奇一生。而關之琳更是盡孝道陪父親走完人生最後一程，在父親告別式上，她面對媒體包圍，忍痛大方微笑這一幕，堅強地令人心疼。

(中時新聞網)