據英國政府統計，今天新增5萬7725人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），接連5天創單日新高紀錄，且全都在5萬例以上，較兩週前確診人數幾乎倍增，累計確診增至259萬9789例。

英國政府表示，新增445人於確診感染28天內不治，累計染疫病故攀升至7萬4570人，排名全球第6高，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥和義大利。

與此同時，英國各地醫院也開始收到牛津大學（Oxford University）與阿斯特捷利康（AstraZeneca）聯手研發的COVID-19疫苗。英國監管當局於本週批准此款疫苗。

約53萬劑牛津大學與阿斯特捷利康疫苗可望於4日在全國各地展開施打，養老院住民及其照護者、80歲以上長者以及醫院工作人員預定接種第一劑疫苗。

英國境內迄今逾100萬人已接種第一劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗。（譯者：劉學源）1100103

(中央社)