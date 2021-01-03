【1】電子圍籬揪出五迷 防疫中心稱合法

五月天跨年連假在桃園連唱3天，前2天共有7名自主健康管理者偷跑到現場看演唱會被逮，桃市府防疫督導小組昨開演前2小時即展開稽查，也要求主辦單位相信音樂廣播、宣傳圖卡和張貼海報多方提醒，甚至點名12月11日前入境者不得入場，避免「算錯日子」情況再發生，所幸昨一切順利。

【2】陸拒我迎 外媒駐台記者正成長

中國大陸去年3月限縮並拒發國際媒體記者工作證，外交部第一時間歡迎國際媒體來台駐點。外交部統計，去年國際媒體進駐我國趨勢呈正成長，新增18家國際媒體的27名記者，原有駐台的媒體又增加7名記者，共增加34名外媒記者。

【3】新法來不及審 8成賭博網不成罪

網路賭博案件經常不起訴或無罪，行政院去年5月通過新修賭博罪條文，但本次立法院會期卻來不及通過，以北市為例，警方2020年共查獲28起賭博網站，竟有高達八成不起訴或判無罪，警方認為沒有法條支持，不法業者肆無忌憚，衍生詐欺、暴力討債和幫派衝突等亂象。

【4】中高齡找頭路 勞基法狠打臉

國發會去年公布最新人口推估報告時指出，2025年台灣就會進入超高齡社會、每5人有1位是65歲以上老人，到了2034年，全國一半以上都是中高齡、超過50歲。面對4年後即將到來的台灣社會結構變遷，政府準備好了嗎？本系列將針對民眾息息相關的中高齡者及高齡者就業、交通、醫藥等三個面向進行檢討。（系列3-1）

【5】王心凌討抱伍佰沒漏接

王心凌「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」，2日在台北小巨蛋登場。「搖滾天王」伍佰擔任嘉賓，他去年當蔡依林演唱會嘉賓時，因耳機不清楚，「漏接」蔡依林的抱抱要求，昨王心凌在台上先關心他的聽力，接著提出：「今晚我想來點……擁抱。」伍佰立刻張開雙手送上抱抱，還要王「不要再提了，那天耳朵裡長雞毛」，為演唱會再掀高潮；王心凌緋聞男友、科技新貴藍蔚文也現身力挺。

(中時新聞網)