美國傳奇脫口秀主持人賴瑞金(Larry King) 確診感染新冠肺炎（COVID-19）住院，由於87歲高齡和健康狀況不佳，狀況令人擔憂。

美國媒體報導，87歲的美國名嘴賴瑞金（Larry King）在確診感染新冠肺炎後住院。根據CNN，消息人士說，賴瑞金已經在洛杉磯的錫達斯西奈醫學中心(Cedars Sinai Medical Center)住院了一個多星期，由於醫院的規定，他的的三個兒子一直無法探望他。另據Dailymail報導，賴瑞金有很多健康問題，包括心臟病，前列腺癌和肺癌及第二型糖尿病。87歲的高齡和健康狀況不佳，使他處於高風險中。

賴瑞金曾主持美國有線新聞新聞網（CNN）的賴瑞金現場（Larry King Live），內容以訪談及脫口秀為主。賴瑞金現場節目於1985年6月3日開播，每天晚間9點至10點播出，2010年12月16日之後停播，長達25年。他曾訪問過許多知名人物，節目長期為CNN收視率最高的節目，並創下同一節目、同一主持人主持、同一時段播出，歷史最久的金氏世界記錄。

賴瑞金共有8段婚姻，娶了7位妻子，育有5名兒女，曾與艾金斯（Alene Akins）有過兩度婚姻。

(中時新聞網)