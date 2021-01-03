布魯克林籃網開季前6戰取得3勝3負，外界認為總教練納許(Steve Nash)正陷入先發中鋒的難題，讓他還必須出面澄清「沒有這回事」。這個傳聞的起因是先發中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)表現不佳，替補中鋒賈瑞特艾倫(Jarrett Allen)意外出色。

納許解釋，安排喬丹做為先發中鋒有很多原因，首先喬丹是經驗豐富的沙場老將，亦是兩位主將杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)的好友，後衛利佛特(Caris LeVert)、艾倫兩位做為替補搭配得也很好。

「我不會深究這種事，我喜歡賈瑞特艾倫，他打得很棒，上場時間絕對不會少。我很希望這不要變成小劇場，我不想看到球員內鬥。」狄安卓喬丹平均上場19.8分鐘，4.3分、7.5籃板都是生涯最低。賈瑞特艾倫做為替補上場22.5分鐘，場均8.8分、10.7籃板。

先前兩度對戰老鷹，狄安卓喬丹共只抓下6個籃板，被吹5次犯規，在場上的「正負值」是-17。不過納許解釋，老鷹有很強的內線球員，並且球季才剛開打，樣本數過少，所謂「正負值」也不是一種可靠的數據。籃網目前最穩定的仍是杜蘭特，厄文的投籃手感比較不穩，此外防守亦不如設想中優秀。

(中時新聞網)