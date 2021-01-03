跨年寒流即將結束，下一波冷氣團緊跟著報到，且挾帶水氣全台濕冷，高山降雪機會濃厚。這波寒流雖減弱，今晨仍有低溫特報；白天氣溫回升，各地多雲到晴，高溫回升至20度以上。後天起冷空氣增強，周四（7日）至周六（9日）低溫下探7度，由於降雨明顯，體感會更強烈！

中央氣象局今晨持續發布低溫特報，局部地區受輻射冷卻效應影響，有10度以下低溫。白天氣溫回升，桃園以南晴時多雲，僅北海岸、北部山區、東北部有短暫雨。

各地平地氣溫：北部15至23度、中部11至25度、南部11至26度、東部12至24度。

明天為兩波冷空氣「交接」空檔，後天起鋒面接近，天氣轉為不穩定；周三（6日）東北季風增強，加上水氣移入，北台灣首當其衝，將率先感受到又濕又冷的「體感大考驗」。

天氣風險總監賈新興表示，根據歐洲預報，下一波冷空氣周四報到，「至少強烈大陸冷氣團等級，不排除達寒流程度，低溫大概只比這波寒流高個1、2度。」

賈新興指出，下波冷空氣最冷的時間落在7日深夜至8日清晨，北部沿海空曠地區下探7至8度，中南部沿海空曠地區也只有7至9度。由於水氣要比跨年這波更多，高山降雪機率高，甚至連中海拔的太平山、拉拉山都可能見到雪景。

(中時新聞網)