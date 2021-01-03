今天是元旦連假的最後一天，國道將湧現北上收假車朝，是3天連假來最塞，預估全天交通量達110百萬車公里，為平日的1.3倍，高公局預測今天有9大地雷路段，其中國5北上從早上10點塞到晚上8點，塞車10小時，目前國道各路段交通順暢，提醒北上要趁上午的時候。

今天北上的交通量可達60百萬車公里，為平日的1.5倍，高公局也預判今天壅塞的9大路段在，國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北；國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6舊正-霧峰系統等路段，建議北上用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，國5北上車潮從上午10點湧現，可能塞到晚上8點才紓解，行車時間是平常的7倍。西部國道預計下午3點到4點後出現北上車潮，要到晚上6點才紓解。

今天國道相關疏導措施包括，下午2點到晚上9點國5北上高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、上午0點到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道北部路況預測。(高工局提供)

國道中部路況預測。(高工局提供)

國道南部路況預測。(高工局提供)

(中時新聞網)