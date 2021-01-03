住在台東縣卑南鄉初鹿村的45歲馬姓男子，2日開車返家後，發現輪胎上竟然夾著1枚被輾過的黃金戒指，讓網友好羨慕。（馬男提供／蔡旻妤台東傳真）

住在台東縣卑南鄉初鹿村的45歲馬姓男子，2日開車返家後，發現輪胎上竟然夾著1枚被輾過的黃金戒指，讓網友好羨慕。（馬男提供／蔡旻妤台東傳真）

住在台東縣卑南鄉初鹿村的45歲馬姓男子，2日開車返家後，發現輪胎上竟然夾著1枚被輾過的黃金戒指，網友羨慕表示「我開車只壓過釘子，為何他能壓到金子」；但警方提醒，為避免犯侵占罪，建議還是先送交警局。

照片裡，車輛輪胎上只見1只被壓扁的金戒指，馬姓男子2日在臉書表示「一大早開車出門回來，發現車子輪胎怎麼亮亮的？結果這個驚喜啦！」貼文一出立刻引發500名網友按讚。他說，由於1日才被解聘沒工作，才開車去買個早餐，竟然就有這種好康！是老天給他的安慰獎。

網友紛紛留言「我開車怎麼只壓過釘子，為何他能壓到金子」、「見者有份，謝謝大哥」、「馬上來去看看我的輪胎」、「上天給的年終獎金」、「出門就見財，今年發發發」、「我4輪都有黃金，只是是有味道的（指狗大便）」，也有網友開玩笑說，這戒指我找好久了！

幸運的馬先生推測戒指應該是元旦連假觀光客掉落的，因他開的是吉普車，胎紋較深，怎料就這樣壓到了，至於大家最關心的在哪才可以壓到黃金，他說就是家裡附近的台式早餐店而已。

警方表示，因遺失物品自被盜或遺失時起2年以內，遺失者可向占有人請求歸還，建議還是交由警方處理較妥當。此外依據民法規定，如果招領超過6個月未經人認領，那麼就由拾得人取得其所有權。

(中時 )