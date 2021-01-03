勞保、健保、國民年金保險費率齊漲，國民黨副祕書長李彥秀感嘆「天冷心更寒」，當1月1日民眾還在祈願新的一年疫情遠離、不要吃萊豬的同時，與民生息息相關的「三保」卻已齊漲，並批民進黨完全執政完全傲慢、一人獨裁一黨專制，因此號召8月28日全民公投反萊豬、全民嗆聲要民主，一同推倒民進黨獨裁的高牆。

1月1日起，健保費率由現行4.69%提高至5.17%；勞保費率由現行11%調升至11.5%；國民年金保險費率由現行9%調升至9.5%。李彥秀昨（2）日在臉書痛批總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中獨斷獨行。

李彥秀指出，不論健保、勞保、國保都涉及人民的基本健康需求以及退休生活的保障，健全的財務結構及永續經營都是第一要務，三保費率不是不能檢討、不是不能調漲，關鍵在「時機」。

保、健保、國民年金保險費率齊漲，國民黨副祕書長李彥秀（右）批民進黨，完全執政完全傲慢、一人獨裁一黨專制。（圖／摘自李彥秀臉書）

民進黨立院團幹事長鄭運鵬表示，健保早在2018年時就該調漲，但因各種因素延遲到2021年，「批評健保漲價就是民粹至上」。不過李彥秀認為，其實真正的關鍵是，「民進黨三寶無腦治國，視黎民百姓如芻狗」。

李彥秀說，現在新冠肺炎變種疫情肆虐全球，中小企業主苦撐待變，此刻無異是對2350萬人落井下石，如果2018年就該調漲，那為什麼三年前不調漲？卻要現在三保齊漲？原因只有一個，2018年全國最大黨是「討厭民進黨」，蔡英文政府搖搖欲墜，民進黨政府不敢輕舉妄動，只能裝模作樣「謙卑、謙卑、再謙卑」，而蔡英文最喜歡說的一句話「時空環境背景不同了」。

李彥秀表示，民進黨利用仇中、疫情及大內宣，在2020年再次取得完全執政，當然不需要再演了，萊豬、三保齊漲、出版審查、全民監控、政治分贓、全面掌控司法監察與獨立機關一次出籠，後面還有核食虎視眈眈。

「三寶治國 三保齊漲」，李彥秀直批民進黨，完全執政完全傲慢、一人獨裁一黨專制、人前笑臉人後捅刀，號召8月28日全民公投反萊豬、全民嗆聲要民主，一同推倒民進黨獨裁的那堵高牆。

《天冷心更寒》 當一月一日民眾還在祈願新的一年，疫情遠離以及不要吃萊豬的同時，與民生息息相關的「三保」健保、勞保、國保，卻已是「三寶治國，三保齊漲」。 在蔡英文、蘇貞昌以及陳時中獨斷獨行下，從一月一日起，健保費率由現行4.69%提高至5... 由李彥秀發佈於 2021年1月2日 星期六

(中時新聞網)