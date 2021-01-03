綜藝大哥胡瓜有吃消夜習慣，因此容易胃食道逆流，日前他在節目透露，有陣子喉嚨總感覺癢癢的，讓他都懷疑自己得「食道癌」，就醫後才知道只是喉嚨發炎，但他也提醒高危險群的人，為了˙自己的健康，應該每年都要去照胃鏡。

胡瓜在《醫師好辣》透露，自己有陣子喉嚨怪怪的，吞東西是沒問題，但總感覺癢癢的，加上他有吃消夜習慣，容易胃食道逆流，而且他也愛喝熱湯，｢我覺得好奇怪，後來去檢查，那個醫生說沒有，喉嚨發炎而已」，所幸檢查後沒有大礙。

醫生也提醒，抽菸、喝酒、吃檳榔的人，罹食道癌機率相當高，另外有胃食道逆流和愛喝熱湯的人，也算是高危險群，因此胡瓜也建議高危險群的人，應該每年都要去照胃鏡，「檳榔錢和酒錢都沒在省了，省這點錢，你的健康會沒有」。

胡瓜2014年曾檢查出腦中有一顆腦動脈瘤，現在靠固定回診來追蹤病情，今年61歲的他日前透露，已經計劃要退休，「應該就是這1、2年的事，未來節目會慢慢減少」，不過現在他手上還有5個節目，要割捨恐怕有難度。

(中時新聞網)