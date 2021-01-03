2021年也是我們俗稱的牛年，牛在過去農業社會當中扮演著重要角色，在世界各地都有許多美好的寓意，要如何在今年發揮牛的勤奮精神，讓運勢翻盤，成功「牛」轉乾坤呢？

星座命理專家艾菲爾老師就在臉書上分享1個占卜預言，點出每個人2021年度的幸運關鍵字會是什麼，看看下面7隻吉祥物，哪知能在辛丑牛年帶給你好運？

直覺選出哪一隻吉祥牛能在今年帶給你好運！(FB/塔羅牌老師艾菲爾 提供)

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▍答案Ａ、2021關鍵字『變』

改變心情 越變越好

你的2021年關鍵字是「變」，此字可變好、也可變壞，而決定這一切的，主要是你的心境、心情，遇到困難時，如果心情能轉個彎，用更積極、樂 觀的態度面對，那麼困境將能解除，你的生活也會越變越好；反之，若是厭惡、或「反正也沒好過」想法的話，事情則可能變得更糟。新的一年，試著改變心情，給自己多點力量，你的2021就能越變越好。

▍答案Ｂ、2021關鍵字『升』

工作升遷 職等高昇

你的2021年關鍵字是「升」，這對事業、學業是最有利的了。也許是工作上職等層級變高，從普通員工變主管；或是財運上獎金、投資節節攀升，賺進不少紅利；學生、考試面試者不但成績能有所提升，也有合格通過的好運。2021只要持續努力，你的人生能借此成功升級！

▍答案Ｃ、2020關鍵字『樂』

生活快樂 經常度假

選到這個字，你的2021可說是輕鬆愉快了，生活上幾乎沒有什麼天大煩惱、困境降臨，什麼事都能輕鬆過關。另外新的一年，你的生活也多出許多閒暇與金錢，讓你可以投注更多在旅遊上，多多度假，不只讓你放鬆心情，更拓展了你的視野與高度，也許你的真愛，或是一個投資生意的絕妙點子，就會誕生在某次的旅程中喔。

▍答案Ｄ、2021關鍵字『安』

工作順利 生活安穩

2021年，雖然你沒有什麼突然中100萬的大好事降臨，但也是能平安順利了，不只工作、財運、愛情、健康都是平順安穩，沒什麼大毛病，就連水逆好像都沒受到影響，別人交通誤點手機不見，只有你都還好好的。這種穩定安泰的運氣，也是夢寐以求了吧。

▍答案Ｅ、2021關鍵字『富』

收入增加 投資穩賺

2021年，你的財運最受人矚目！不只工作上收入增加，跳槽轉職者也是順利非凡，新環境待遇福利都比之前好上三倍不只止，讓你慶幸好在有轉換跑道；另外偏財運也是不容小覷，各種股票投資幾乎是穩賺不賠，只是賺多賺少的差距而已了。2021年好好把握這波財氣，有望擠身小富豪行列喔。

▍答案Ｆ、2021關鍵字『愛』

感情美滿 遇到真愛

你還在尋尋覓覓找愛情嗎？先別灰心，你的真愛在2021就會降臨！單身者可以遇見一段美滿姻緣，兩人很快就能修成正果；有伴者則是感情甜蜜，甚至部分人已經挑好2021結婚吉日了。當然「愛」這個字包括但不限於愛情，你的親情、友情也是親密和諧，可以說新的一年就是你人脈、人情、人緣最好的時刻。

▍答案G、2021關鍵字『平』

平安是福 平淡是福

2021對你來說是個平平淡淡丶平平安安的一年。雖然沒有特別厲害的好運降臨，但也沒有什麽令你痛苦煎熬的難關要過，而經過了那麽多風風雨雨，如今的你，真的只覺得平平安安丶諸事順利丶沒有災厄，這樣就夠了。新的一年你也更懂得感恩惜福，珍重丶並感激著身邊所有人，人的一生總會認識無數的朋友，而到新年還陪在你身邊的，就是你真正的伴侶丶朋友。

(中時新聞網)