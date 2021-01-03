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「大鬍子」哈登突然在3日火箭與國王賽前宣告因傷缺陣，頓時引發是否他已遭到交易的熱烈討論，幸好《ESPN》記者麥克馬洪隨即澄清，哈登確實在前役扭傷右腳踝，且在今天投籃訓練後決定缺賽，火箭也以102比94擊退國王取得2連勝。

畢竟哈登從季前就開始積極想被交易出去，甚至鬧出跑趴遭到聯盟隔離5天的鬧劇，所以他今天的突然缺席，總是難免引發聯想，不過他在這場比賽都待在火箭板凳席觀戰，更刻意把自己包得緊緊的，絲毫看不出來腳踝扭傷的任何跡象。

少了哈登火力助陣，火箭還有沃爾、艾瑞克戈登兩大射手坐鎮，儘管前3節打完，火箭僅以83比81小幅領先，卻在末節一開始靠著戈登接連攻下8分，帶起一波13比2猛攻，火箭轉眼領先到雙位數，接著換成沃爾接掌比賽，幫助火箭獲勝。

本季從巫師跳槽火箭的沃爾，繼續展現他已從腳傷陰影當中復原的模樣，今天投21中11，貢獻全場最高28分，外加6助攻、4籃板、3抄截、2火鍋的全能數據，艾瑞克戈登也有21分，伍德20分、15籃板與4火鍋；國王則以福克斯23分最高。

(中時 )