一名網友日前表示，朋友的妻子找了朋友一起去墾丁跨年，打電話向老公報平安時，說不小心踢到桌腳，痛到發出嬌喘聲，讓老公超心疼，而這位老公將整件事說給好朋友原PO聽，原PO一聽驚覺不對，但不敢說實話，只淡淡地拍拍他的肩，「那麼不小心？」，不忍直視他。
這名網友2日在臉書《爆廢公社》發文，他和好朋友跨年時，正巧對方老婆打電話來，原PO便關心「她不是跟朋友去墾丁玩？」，朋友回答「對啊！妳知道她多倒楣嗎？剛跟我講電話時，不小心踢到了桌腳，啊！了一聲，還痛到說話都會喘，哈哈。」
原PO一聽覺得奇怪，踢到桌腳會發出嬌喘聲？分明是朋友被綠了，但又不忍在跨年夜狂歡的時候戳破，但為了朋友好，還是拍了拍對方的肩膀說「那麼不小心？」，朋友還回他「對啊！」
對此，網友們紛紛留言，「新年第一道綠光」、「這部我應該看過」、「嫂子急中生智」、「現在去抓已經來不及了」、「幫我跟你兄弟道歉，下次我不會在接電話的時候衝刺」。
(中時新聞網)
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