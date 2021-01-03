根據內政部統計，去年1月至11月，台灣新生兒總數僅14.7萬人，就算把12月加進去，也不到16.3萬人；今年甚至得面臨16萬人保衛戰，恐寫下史上最低。網友嘆，不是不想生，只是真的心有餘力不足，「看到房價，先把保險套拿出來」、「一想到要繳房貸，就軟掉了」。

2020的「新冠年」，讓不少人不是減少工時，就是待在家裡上班。有人認為夫妻相處時間多了，「可望促進生育率」；但也有人相處時間一多，摩擦也多了，反而導致感情失和。不過這些內在的感性因素，都比不上外在的理性變數。

實際統計數字顯示，新冠疫情並沒有讓大家「因少出門而多生小孩」。去年前11個月新生兒為14萬7702人，以每月平均出生1.3萬人計算，就算加上12月，也不會高出16.3萬；今年甚至可能不到16萬，史上最低！

從2019年的17萬7000多人，減少到今年可能不到16萬，雖說不想生小孩有許多原因，但房價仍是一大關鍵。網友直白地說：「看到房價就射不出來了」，一語道破。

許多網友認為，小夫妻若沒跟家人同住，房子小一點無所謂，一旦有了小孩，一切都不一樣，要考慮到居住空間、換屋預算等，「生了不就讓他貸貸相傳嗎」、「生小孩勢必要換房，換了房要背更多貸款」。

另外，食安、低薪等問題，也有許多人不想讓下一代去面對，乾脆選擇不生，「把自己過好最重要」。

(中時新聞網)