名人堂球星韋士伐(Paul Westphal)在新年隔日去世(美國時間1月2日)，享壽70歲，太陽隊官推發文哀悼。韋士伐90年代擔任過太陽總教練，不過他的顯赫戰功主要來自球員時代，2019年他以球員身分入選籃球名人堂，讓太陽高掛他的44號球衣。

韋士伐1972年選秀進入NBA，第2個球季就隨著塞爾提克摘下總冠軍，但當時還不是主力球員。1975年轉隊太陽他才開始大放光彩，場均衝到20分、5助攻以上並入選明星賽、聯盟第一隊。那個年代還沒有三分球，韋士伐身為後衛卻有52%的高命中率。

最為人熟知的是1976年，韋士伐率領太陽勇闖隊史首次總冠軍賽，對手就是老東家塞爾提克。決賽第5戰，韋士伐在終場前落後3分時抄球，上籃得分、加罰追平比數。兩隊進入延長賽，打完仍是平手。

第2次延長賽結束前兩秒，又是太陽落後1分，當時暫停已用完，韋士伐仍叫了暫停，被吹技術犯規，奉送對手罰進1分，不過依規定太陽可從中場發球。果然太陽攻進了這球，比賽被逼入第3次延長！可惜最後是塞爾提克獲勝摘冠，但該場比賽被公認為太陽隊史最偉大的一戰，NBA還為此修改了違規叫暫停的罰則。太陽隊至今沒有拿過總冠軍。

(中時新聞網)