政府開放美國萊豬，讓不少民進黨立委都成了箭靶，其中吳思瑤更多次被國民黨台北市議員羅智強點名，並預告將在2月1日啟動罷免連署，而吳思瑤臉書也被網友灌爆，甚至留言謾罵、性羞辱，讓她忍無可忍，截圖蒐證。

吳思瑤12月31日在臉書表示，這陣子被政治跟騷已經萬般無奈，近日又加碼變相來了一堆網路性羞辱，實在無奈。作為女性民意代表，從第一次參選市議員開始，這類性攻擊的言論從來沒停過，只是沒想到10多年後的今日台灣，有關性別平等與公民社會的發展，竟然還停滯不前，欠缺進步，更別說其中攻擊還有許多涉及無辜的家人，甚至進行人身安全上的威脅，這是明確的違法行為。

吳思瑤指出，這段時間在網路遭受性別霸凌的同黨同志愈來愈多，顯然這種針對單一性別的性羞辱風氣，在台灣愈演愈烈，實在讓人憂心，但始終相信真理越辯越明，能接受立場不同的朋友，在政策面向有不同的觀點，也鼓勵多元對話，但理性討論應該是社會對話的基礎。

留言中不乏假帳號，吳思瑤說，這些言論許多都是意識形態掛帥，明顯貶抑台灣國格，留言不提論述，不斷用惡劣言行激化對立，拉低台灣公共議題的討論品質。

網友惡意的留言攻擊包含妓女、無恥、「你就是一頭豬」等字眼，甚至恐嚇「殺你全家」。吳思瑤接受《TVBS》採訪時表示，已截圖蒐證，不排除提告。

民進黨立委吳思瑤遭網友謾罵攻擊，已截圖蒐證。（圖／摘自吳思瑤臉書）

這陣子被政治跟騷已經萬般無奈，近日又加碼變相來了一堆網路性羞辱，實在無奈。 作為女性民意代表，從我第一次參選市議員開始，這類性攻擊的言論從來沒停過，只是沒想到十多年後的今日台灣，有關性別平等與公民社會的發展，竟然還停滯不前，欠缺進步。 ... 由吳思瑤發佈於 2020年12月30日 星期三

(中時新聞網)