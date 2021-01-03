【愛傳媒陳朝平專欄】蔡英文2021元旦文告中有關兩岸關係，有如下的文字。

面對兩岸關係，不會冒進，也會堅守原則，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。

等疫情有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解；處理兩岸事務，她的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。

蔡式講話與文告，慣用模糊邏輯（Fuzzy Logic），倒因為果，模糊事實，評論，必須逐句為之，方能「破解」其中真意。

《面對兩岸關係，不會冒進》

2016年蔡英文當選總統，宣布不承認92共識，亦即不承認前任政府與對岸達成的共識，以及基於該共識所簽訂的23項協議。就一般國際社會兩政權交往的慣例而言，不承認、不概括接受前任政府的作為，正是冒進之舉！

《也會堅守原則》

關於兩岸政策，民進黨的原則，究竟為何？一中一台？兩國論？主張台獨？不承認92共識？

見諸蔡政府實際行動，無論是就職時不提中華民國、出訪國外自稱台灣總統，都難脫緩步追求台獨之嫌。

若台獨是必須堅守的原則，此原則顯然與北京的原則，背道而馳。再見文告後段，《她的一貫原則，就是共同討論》，連馬政府時期兩岸共同討論出來的92共識都不承認了，如何能說自己的一貫原則就是共同討論？

《只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係》

除非失憶，眾所皆知，2016年蔡英文當選總統前，兩岸關係是處於有史以來最和平融洽的狀態，而非對立。

2016年後，兩岸轉而對立，孰令致之?北京屢次提出各種惠台政策與措施，難道不是有心化解對立？蔡政府又是如何回應的？化解對立，解鈴人還需繫鈴人，改善兩岸關係，蔡政府何不反躬自省？

《在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話》

馬習會難道不是在符合對等尊嚴的原則下舉行的嗎？兩岸簽訂23項協議，難道不是在對等尊嚴的原則下協商簽訂的嗎？

民進黨惡意汙蔑馬習會，試問，民進黨所謂對等尊嚴，定義為何？不承認92共識，卻執意要保留基於92共識所簽訂的23項協議，猶如打掉地基，卻堅持要保留地基上的建築物，如此反覆，如何讓人相信願在對等尊嚴基礎上，促成有意義的對話？

《等疫情有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流》

年來，美國疫情失控，台灣與美國仍然進行有序的交流，美國衛生部長阿札爾、國務院次卿克拉奇先後享防疫特權，順利訪台，萊劑美豬也將順利入關。

英國倫敦發現變種新冠病毒，各國如臨大敵，紛紛鎖國，台灣獨厚英國飛來班機。

相反的，大陸疫情早已有效控制，國產疫苗也開始展開接種，且不說台灣排拒大陸國產疫苗，迄今仍然對大陸旅客及滯陸台胞，祭出嚴格的入境規定，今年兩岸春節包機連協商都免了，歧視若此，談何交流？

民胞物與，有疫情更需彼此扶持。「有心為惡，雖善小而不為」，蔡政府的雙標，恰恰自我證明，疫情是否有效控制，根本不是兩岸恢復正常有序交流的前提！

《增加理解、減少誤解》

增加理解，減少誤解？何以電視頻道報導中國大陸新聞較多者，或是邀請大陸學者專家評論者，常被指為親共舔共？甚至不惜撤照關台？

為什麼陸委會和NCC要禁止大陸媒體駐台團隊在台製作節目？為什麼文化部一反過往政策，從嚴審查大陸出版品？

為什麼NCC要縱容親綠媒體泡製大陸假新聞、假信息，帶領台灣觀眾反中仇中的風向？為什麼國家通訊社配合澳洲小媒體，渲染假共諜王立強栽贓藍營？

坐而言，不如起而行。要增加兩岸理解、減少誤解，從我做起。請蔡政府即刻撤銷文化部、NCC和陸委會若干管制大陸出版品及媒體的限令，將惡意泡製大陸錯假新聞的廣電媒體，列入審照換照的懲處清單，獎勵兩岸媒體互相落地、交流合作，嚴禁1450及網軍側翼煽風點火。有心為善，必有迴響！

《處理兩岸事務，她的一貫原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題》

前已論及，連馬政府時期兩岸共同討論出來的92共識都不承認了，如何能說自己的一貫原則就是共同討論？

且看習近平2019年1月2日5項對台政策新論述，說得很清楚。「倡議在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

是倡議，不是必須。台灣方面當然也可以「對等尊嚴」地提出我方的「倡議」。是「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士⋯⋯開展廣泛深入的民主協商」，既然是協商，不就是共同討論嗎？

「就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」不就是「找出方法，務實解決問題」嗎？

何以兩年前，民進黨硬將「92共識」、「和平統一」與「一國兩制台灣方案」，通通扭曲成不能接受的政治性前提，甚且將其視為中共武統台灣的前奏？

如今，前倨後恭，豈能信服對方？歷史上，從無倆政治實體的談判前提是動武，只有在談判失敗時，才不排除有爆發戰爭的可能。談判，是避免戰爭的必要手段，兩岸和談亦然。而兩岸和談的前提，必然只有和平兩字。

若是將兩岸和談視為中共統戰陰謀，或是堅持和談之前，不得提出任何可供討論的方案或提議，那麼，未談先破，就是可以預料的結果。

逐句拆解蔡英文2021元旦文告中有關兩岸關係與政策部分，應可預測，來年，兩岸關係，欲「牛」轉乾坤，應屬空想。

再看國台辦冷回，「只有回到92共識的政治基礎，兩岸關係才能改善，捨此別無它路。」應知，北京對蔡英文，早已不再聽其言，觀其行了！

作者為資深媒體人

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