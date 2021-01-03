大陸女星章子怡出道多年代表作品不少，如《英雄》、《十面埋伏》、《2046》、《藝伎回憶錄》等，更因《臥虎藏龍》打開全球知名度，演技精湛備受肯定，近日她在陸綜《我就是演員3》擔任評審，罕見在鏡頭前失控爆氣，引起熱議。

《我就是演員3》最新一期中，找來金莎和金子涵重新演繹夯劇《三十而已》，未料才演出不到3分鐘，評審就頻頻搖頭嘆氣，直呼「這看不下去吧」、「就是都在背台詞」，紛紛按下NG燈，由於被亮3顆燈，就必須終止表演，因此她們還沒演完，就被工作人員喊卡，讓在場的人都愣住。

金莎和金子涵的表演被喊卡，章子怡罕見爆氣。(圖／翻攝自微博)

其他表演者也震驚不已，紛紛表示「沒演完，演不到3分鐘」、「這是最短的嗎？」等，而身為評審的章子怡講評時，更直接大嘆一口氣，激動表示「我覺得演員如果沒有信念感的話，就不要走上這個舞台，為什麼一定都要當演員呢，演員難道是一個最低級的職業嗎，所有人都要來這分一杯羹？」

而罕見在鏡頭前失控的章子怡，事後受訪也坦言自己有些激動，但她沒有針對任何一個演員，而是對於演員這個行業浮躁的現狀有些擔憂，「做演員不難，但真想演好戲，是真的非常難」。而節目播出後，引起網友熱議，有人贊同她的想法，但也有粉絲認為也沒到演得太差，對「中斷表演」的賽制頗有微詞。

(中時新聞網)