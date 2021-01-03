或許是同為中鋒出身，《ESPN》球評「俠客」歐尼爾這下子真的眼紅了！看到爵士中鋒戈貝爾完成5年2.05億美元續約，歐尼爾最近受訪表示，「我不會恨他，這對所有小孩子來說，絕對是種激勵，你在NBA場均11分，就可拿到這麼高的薪水。」

「從好的一面來看，戈貝爾擁有一名很好的經紀人，我替他與他的家人感到高興，」歐尼爾說，「以現在的薪資規則，你可以賺進大把金錢，你必須好好管理自己的財富，我為他高興，他是一個榜樣，原本很多小孩自認賺不到那麼多錢。」

畢竟身為NBA傳奇中鋒之一，歐尼爾生涯領到最高年薪也只不過2770萬美元，跟戈貝爾平均年薪4100萬美元相比，確實少了很多，難怪歐尼爾會發表如此「尖酸」言論嘲諷，更暗諷以戈貝爾目前的場均表現來看，根本不該拿那麼多錢。

只是歐尼爾刻意引用錯誤數據，戈貝爾本季場均應該是16.0分、13.4籃板、1.8助攻與1.4火鍋，並沒跟歐尼爾說的那麼差勁，況且戈貝爾拿過兩次年度防守球員，身為小市場球隊的爵士，當然會花大錢留下他，更重要的是時空背景完全不同了。

(中時 )